Ukradnuté miliónové šperky z hotela Ritz sú už v rukách polície

S odvolaním sa na zdroje z vyšetrovania o tom vo štvrtok informovali agentúry AFP a Reuters. Policajti ale stále pátrajú po dvoch z piatich páchateľov „pôsobivej lúpeže“.

Pätica zlodejov vyzbrojená sekerami a nožmi vtrhla do luxusného hotela na námestí Vendome v stredu okolo pol siedmej večer. Sekerami rozbili niekoľko výkladov sa šperky, ktoré nahádzali do tašiek, potom sa dali na útek. Dvaja páchatelia po úteku zadným vchodom ušli v aute a na motocykli. Zvyšní traja skončili vo väzbe, keď ich policajti zastavili priamo v budove hotela s pomocou elektrických paralyzérov.

Francúzska polícia získala všetky šperky, ktoré ukradli zlodeji z klenotníctva v hoteli Ritz. Autor: SITA/AP, Michel Euler

„Časť koristi sa našla rozhádzaná po zadržaní troch z piatich údajných lupičov,“ povedal francúzskym médiám jeden z vyšetrovateľov, bez toho, aby určil hodnotu získaných šperkov. Zvyšok lupu polícia neskôr našla v taške, ktorú podľa agentúry Reuters pri zrážke s chodcom spadla mužovi utekajúcemu z miesta činu na motorke. Celkom mal podľa odhadov lup hodnotu až 4,5 milióna eur, presná suma ale zatiaľ stanovená nebola.

Vozidlo, s ktorým ušiel jeden z lupičov, sa vo štvrtok našlo severne od Paríža, uviedla AFP s odvolaním sa na zdroj z vyšetrovania. Motorka, na ktorej ušiel druhý podozrivý, sa zatiaľ nenašla.

Dramatické udalosti zastihli nič netušiacich hostí v pokojnom prostredí renomovaného hotelového baru Hemingway. Pred „veľkým hlukom“ utiekli do kuchyne či do pivnice, napísal denník The Guardian. Niektorí svedkovia uvádzali, že počuli aspoň desať výstrelov a videli jedného zamestnanca hotela zraneného. Podľa parížskej polície ale k žiadnej ujme na zdraví nedošlo.

Francúzsky minister vnútra Gérard Collomb po zásahu bezpečnostných zložiek na twitteri zložil poklonu miestnym policajtom za ich „chladnú hlavu, profesionalitu a schopnosť rýchlej reakcie“. „Urobili našej polícii česť. Majú moje absolútne uznanie,“ napísal minister.

Krádež ale podľa agentúry AP vyvolala pochybnosti o bezpečnostných opatreniach v jednej z najprestížnejších štvrtí sveta a v samotnom hoteli Ritz, kde je cena za noc od 1000 eur. Na námestí Vendome okrem neho sídli ministerstvo spravodlivosti či niekoľko luxusných klenotníctiev.

Bezpečnosť v štvrti posilnili v roku 2014 po sérii násilných lúpeží šperkov, ale aj tak zlodeji v marci 2016 vylúpili jeden z miestnych butikov. V tomto prípade, ako aj pri ďalšej lúpeži v máji 2017, podniky údajne prišli o tovar v hodnote niekoľko miliónov eur.