Analytici: Ukrajina musí pre zlepšenie ekonomiky pokračovať v reformách

Pre zabezpečenie ekonomického rastu, ktorý by bol udržateľný aj v budúcnosti, musí Ukrajina pokračovať v štrukturálnych reformách, zdôraznila analytička Poštovej banky Jana Glasová. „Potrebné je predovšetkým správne hospodárenie s verejnými financiami a uskutočňovanie reforiem potrebných na prilákanie zahraničných investícií a zvyšovanie produktivity práce,“ doplnila.

Chod hospodárstva zásadne ovplyvňuje aj konflikt na východe krajiny. „Z Donbasu neprichádzajú žiadne príjmy, neplatia sa tam žiadne dane do štátneho rozpočtu, a to bola kedysi pokladnica Ukrajiny. Je to niečo podobné, ako keby zo Slovenska odpadla Bratislava,“ opísal analytik Slovenskej akadémie vied (SAV) Vladimír Baláž. Dodal, že krajina musí navyše vynakladať veľké prostriedky na armádu a políciu.

Zlyhávanie privatizačného plánu

Hlavné makroekonomické ukazovatele sú podľa Baláža zlé a napovedajú o nepriaznivej situácii. „Miera inflácie dosahuje takmer 14 %, miera nezamestnanosti je 9-%, štátny dlh je na 80 % HDP. Ukrajinu vlastne zachránila len pôžička Medzinárodného menového fondu (MMF),“ pripomenul.

Podmienkou získania ďalšieho balíka úverovej pomoci od MMF je privatizácia a celkové ekonomické reformy, zdôraznila Glasová. „Fond schválil tento 4-ročný úverový program pre Ukrajinu v marci 2015 s cieľom poskytnúť krajine pomoc kvôli dlhovému sporu s Ruskom,“ spresnila.

Analytik Raiffeisen banky Andreas Schwabe však upozorňuje na zlyhávanie privatizačného plánu. „Privatizácia v posledných rokoch zlyhala pre pomalé reformy špeciálne v právnom systéme a nepriaznivé podnikateľské prostredie pre zahraničných investorov. Napríklad privatizačný plán v roku 2017 bol uspokojený len na 20 %,“ poznamenal.

Vysoká inflácia

Z pohľadu obyvateľov Ukrajiny je podľa ekonóma SAV najciteľnejším problémom v ekonomike inflácia, ktorá je na európske pomery vysoká. „Vymazáva úspory a znemožňuje ľuďom robiť nejaké investičné alebo finančné rozhodnutia,“ podčiarkol Baláž. Prudký nárast sociálnych platieb, dôchodkov a minimálnej mzdy v rozbiehajúcom sa volebnom období môže tiež ovplyvniť vývoj inflácie v krajine, zdôraznil Schwabe.

Väčšina výdavkov štátneho rozpočtu Ukrajiny na rok 2018 pôjde podľa analytikov Raiffeisen banky ministerstvu financií (32 %), ktoré ich plánuje využiť na dlhové operácie a podporu lokálnych rozpočtov.

Druhým najväčším prijímateľom zdrojov je sociálny rezort s 15-% podielom na celkových výdavkoch. Na dôchodkový fond je pritom použitých 93 % sociálnych výdavkov. „Cieľom nového rozpočtu je zvýšiť sociálne štandardy, a nie je to prekvapujúce vzhľadom na predvolebný rok,“ pripomenul Schwabe. „Ďalšou významnou položkou v rozpočte je obrana, ktorá tvorí 9 % výdavkov štátu, čo je pochopiteľné, vzhľadom na prebiehajúci vojnový konflikt na východe Ukrajiny,“ doplnil.