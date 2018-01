Prvé kolo nerozhodlo. Česko spozná (staro)nového prezidenta o dva týždne

Vyplýva to z takmer úplných volebných výsledkov.

Za Zemanom a Drahošom nasledujú Pavel Fischer, Michal Horáček a Marek Hilšer. Sklamaním je určite výsledok expremiéra Topolánka, ktorý dúfal v ziska viac ako 10 percent.

Obaja najúspešnejší kandidáti zabojujú o post hlavy štátu v druhom kole o dva týždne 26. a 27. januára.

Český štatistický úrad zatiaľ spočítal už viac ako 99 percent hlasov. Na základe priebežných výsledkov a prepočtov ČTK je jasné, že do druhého kola volieb postúpili hlavní favoriti volieb – Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Volebná účasť dosiahla takmer 62 percent – 61,87.

Priebežné výsledky prvého kola volieb Kandidát Počet hlasov Podiel (v %) Miloš Zeman 1 966 934 38,69 Jiří Drahoš 1 349 261 26,54 Pavel Fischer 518 944 10,20 Michal Horáček 465 497 9,15 Marek Hilšer 448 657 8,82 Mirek Topolánek 217 968 4,28 Jiři Hynek 62 561 1,22 Petr Hannig 28 871 0,56 Vratislav Kulhánek 24 341 0,47 ZDROJ: Štatistický úrad ČR

Volebné miestnosti sa s úderom 14.00 h uzatvorili. Okamžite sa začalo sčítavanie hlasov.

Druhú priamu voľbu prezidenta v histórii Česka sprevádzal značný záujem voličov. Volebná účasť sa pred sčítavaním odhadovala na približne 60 percent.

O post prezidenta sa okrem Zemana uchádzalo ďalších osem kandidátov. Český štatistický úrad predpokladá, že konečné výsledky bude môcť zverejniť dnes večer.

Oficiálnu podobu získajú výsledky až začiatkom budúceho týždňa, pravdepodobne v utorok. Vyhlásiť ich musia v Zbierke zákonov Štátnej volebnej komisie, ktorá sa kvôli tomu zíde o deň skôr. Na možnosť spochybnenia priebehu prvého kola si prípadní sťažovatelia budú musieť počkať až na koniec januára, pokiaľ budúci prezident vzíde až z volebného finále o dva týždne.

Zeman poďakoval voličom za podporu

Víťaz prvého kola českých prezidentských volieb, súčasný prezident Miloš Zeman, na tlačovej konferencii v sobotu poďakoval voličom za prejavenú dôveru a svojej manželke za podporu. Zároveň zagratuloval svojmu rivalovi Jiřímu Drahošovi, ktorý skončil na druhom mieste.

„Blahoprajem Jiřímu Drahošovi k peknému druhému miestu,“ povedal Zeman, ktorého cituje portál Novinky.cz.

„Nikdy som sa nebál ísť do najrozličnejších diskusií,“ uviedol Zeman, ktorý podľa vlastných slov vyhovie žiadosti Jiřího Drahoša stretnúť sa v diskusii tvárou v tvár. Zeman dosiaľ tvrdil, že nepovedie prezidentskú kampaň a nebude sa zúčastňovať na predvolebných debatách. Svojich voličov vyzval, aby k urnám prišli aj v druhom kole.

Zamkol sa pred novinármi

Zemanov štáb bol pre novinárov uzavretý. Novinári čakali na príchod Zemana pred budovou, potom sa rozišli do okolitých reštaurácií. Zatiaľ čo u väčšiny ostatných kandidátov bolo pre médiá pripravené zázemie, Zemanov tím počítal iba s tlačovou konferenciou k výsledkom volieb.

Novinári sa zišli pred budovou v Loretánskej ulici približne hodinu pred očakávaným príchodom prezidenta Zemana. Niektorí prišli vybavení termoskami s horúcimi nápojmi. Na ich pohyb dohliadali policajti. Ulicou často prechádzali tiež turisti, ktorých policajti zastavovali a priechod umožňovali postupne. Cudzinci sa zaujímali o to, čo sa na mieste deje a pýtali sa zástupcov médií, na koho čakajú.

Prezident Zeman prišiel do štábu krátko po 14:00. Krátko pred ním dorazila jeho manželka. V budove už bol kancelár prezidenta Vratislav Mynář, poradca Martin Nejedlý alebo šéf zahraničného odboru Hradu Rudolf Jindrák.

Drahoš dúfa v podporu

Výsledok voľby Jiří Drahoš označil za nádejný. Poďakoval voličom aj tým, ktorí ho podporili. Vyzval všetkých, ktorí majú záujem o zmenu, aby prišli k voľbám.

„Zmením stratégiu pre druhé kolo. Väčšinu zo 14 dní, ktoré zostávajú, strávim v regiónoch,“ povedal novinárom.

„Kladiem si otázku, s kým vlastne budem súperiť. Či so Zemanom, alebo s jeho poradcami,“ uviedol.

Drahoš ocenil svojich protikandidátov za kultivovanú kampaň. Dúfa, že od nich dostane podporu. V druhom kole zmení stratégiu, pôjde hlavne mimo Prahu.

Hilšera sklamala účasť

Kandidáta Hilšera sklamala účasť voličov, dúfal, že dosiahne 70 percent. Mandát zvoleného prezidenta však bude aj tak plnohodnotný, povedal novinárom. „Možno to hovorí o tom, že skladba kandidátov nebola taká, aby pripútala väčšiu pozornosť a ľudia prišli k voľbám. Možno to je aj tým, že ľudia sú sklamaní politikou a už ničomu neveria. Dúfam, že sa nám to v budúcnosti podarí napraviť,“ uviedol Marek Hilšer k volebnej účasti.

„Mám za sebou dvojročný maratón a uvidíme, ako to dopadne. Vyzerá to, že postúpi pán (Miloš) Zeman a pán (Jiří) Drahoš. Keby som ja bol na treťom mieste, tak by to bolo fajn,“ komentoval priebežné výsledky. „Nedal som si métu. Bol by som rád, keby to bolo viac ako tri percentá,“ uviedol k tomu, koľko percent hlasov očakával.

Hilšer doplnil, že by chcel, aby český prezident bol nezávislý. „Niekto, kto nebude bábkou zákulisnej lobby, niekto, kto vyjde z občianskej spoločnosti,“ povedal.

Horáček prežíva krásny pokojný deň

Prezidentský kandidát Michal Horáček v druhý deň volieb prežíva krásny pokojný deň. Povedal to ČTK v sídle svojho volebného štábu v pražskom Mánese. Do galérie, kde sú desiatky zástupcov médií a Horáčkových priaznivcov, dorazil pred 14:00. Pred novinármi poďakoval všetkým svojim spolupracovníkom a uviedol, že očakáva verdikt voličov.

„Vôbec nie som nervózny, mám dnes po dlhšej dobe prvý takýto pokojný pekný deň. Býval som nervózny z toho, keď bola akcia. Teraz už je to iba v rukách voličov,“ povedal ČTK.

Pred novinármi potom poďakoval najprv manželke Michaele a uviedol, že vďaka nej mohol za 16 mesiacov prejsť Česko. Poďakoval aj svojim spolupracovníkom za to, že mu umožnili dopĺňať si vedomosti, že pomáhali zabezpečiť stretnutie s občanmi a že mu pomohli zoznámiť voliča s jeho programom.

Podporí Zemanovho protikandidáta

„Bola to nádherná doba, teraz už v našej moci a mojou moci nie je urobiť nič. Uzavreli sa volebné miestnosti a naši spoluobčania rozhodli. Ja ich výrok, ich verdikt očakávam úplne bez nervozity, s pokorou a s úctou,“ povedal.

Horáček počíta s tým, že v prípadnom druhom kole podporí Zemanovho protikandidáta. Ponúkne mu aj priestor na billboardoch, ktoré má predplatené.

Topolánek podporí Drahoša

Do štábu dorazil aj kandidát Mirek Topolánek. Okolo novinárov prešiel bez slova do časti vyhradenej jeho podporovateľom. „My už sme vyhrali. Potreboval som aj sám seba prebudiť z letargie. Prebudili sme aj ľudí, dali sme im nádej,“ povedal im. Zatiaľ ešte nevie, čo bude robiť ďalej, potrebuje čas.

„Keď náhodou postúpime, tak prosím ľudí zo štábu, ktorí budú pripravovať druhé kolo, aby moc nepili,“ vyzval svoj volebný štáb. „Ak náhodou prehráme, nevadí. Vniesli sme do kampane nový prvok a to je politika. Prezident by mal byť politik,“ dodal. Topolánek vyzval pred druhým kolísať volieb hlavy štátu svojich voličov, aby hlasovali pre Jiřího Drahoša. Má podľa neho šancu poraziť Miloša Zemana.

Fischer voľby sleduje v budove Federálneho zhromaždenia

Okolo poludnia sa v reštaurácii v budove bývalého Federálneho zhromaždenia v Prahe začali schádzať priaznivci prezidentského kandidáta Pavla Fischera. Niekdajší diplomat Fischer dorazil po druhej hodine. Sčítanie výsledkov na plátne sleduje niekoľko desiatok členov štábu, priaznivcov a novinárov. Atmosféra je uvoľnená.

„Spokojný by som bol s dvojciferným výsledkom,“ povedal kandidát po príchode novinárom. „Som rád, že z neznámeho diplomata sa stal rešpektovaný kandidát,“ doplnil. V kampani mu urobilo radosť vrelé prijatie v regiónoch. Poďakoval tiež svojej manželke Kláre Fischerovej, členom svojho štábu a dobrovoľníkom.

Fischer je na treťom mieste za Milošom Zemanom a Jiřím Drahoš. Podľa Fischera je to dobrý priebežný výsledok. „Mám z toho obrovskú radosť. Mám radosť z podpory, mám radosť z nadšenia, ktoré som cítil a cítim z celej spoločnosti a budem si musieť ešte rozmyslieť, čo to znamená. Pretože to vypovedá o tom, že tu je určité očakávanie a je to vlastne záväzok,“ povedal kandidát ČTK.

Koho podporí, zatiaľ nevie

Ak by teraz vo voľbe neuspel, bude zvažovať, akým spôsobom by mohol očakávania, ktoré do neho voliči vložili, naplniť aj inde ako vo funkcii prezidenta. Koho prípadne podporí v druhom kole, zatiaľ Fischer komentovať nechcel.

Fischer odvolil v piatok popoludní v materskej škole v obci Pitkovice pri Prahe. Bývalý veľvyslanec, ktorý v minulosti pôsobil na Pražskom hrade v tíme prvého českého prezidenta Václava Havla, by sa v prípade zvolenia rád zasadil o väčšie zapojenie občanov do verejných záležitostí.

Komunisti sú za Zemanom

Predseda komunistov Vojtěch Filip bude pred druhým kolom prezidentských volieb ďalej podporovať doterajšiu hlavu štátu Miloša Zemana. „KSČM nemá pre druhé kolo zatiaľ žiadne uznesenie, ale ja osobne budem podporovať Miloša Zemana,“ povedal. V piatok hodil v Českých Budějoviciach hlas Zemanovi.

Súčasný prezident podľa Filipa najviac vyhovuje podmienkam komunistov, ako je formulovali začiatkom minulého septembra. Požadujú hlavne, aby ich hlava štátu uznala ako plnohodnotnú časť českej politickej scény, ale tiež aby presadzovala ich návrhy, napríklad zmenu cirkevných reštitúcií.