V SPD narastá odpor proti pokračovaniu veľkej koalície

Potvrdzuje sa tak, že šéf strany Martin Schulz bude mať plné ruky práce, aby svojich spolustraníkov pred nedeľňajším kľúčovým hlasovaním na zjazde SPD presvedčil. Situáciu mu neuľahčuje ani pokračujúci pokles obľúbenosti strany u verejnosti.

Keď minulý týždeň v piatok po celonočnom rokovaní CDU / CSU a SPD prekonali rozdiely a uzavreli sondovacie rozhovory, ktoré v Nemecku tradične predchádzajú vlastnému koaličnému vyjednávania, zdalo sa, že pokračovanie doterajšej veľkej koalície je na najlepšej ceste. Ale zatiaľ čo v konzervatívnej únii s výsledkami sondovacích rozhovorov zavládla spokojnosť, v sociálnej demokracii sa rýchlo začali objavovať hlasy nespokojných, podľa ktorých SPD nepresadila dosť zo svojho programu.

Zatiaľ najsilnejšie dali nespokojnosť najavo sociálni demokrati v Sasku-Anhaltsku, ktorí sa na svojom zjazde jednohlasnou väčšinou postavili proti pokračovaniu veľkej koalície, a predsedníctvu berlínskej SPD, ktoré urobilo podobný krok. Za koaličné rozhovory CDU / CSU a SPD sa zatiaľ vyslovili len sociálni demokrati v Brandenbursku.

Schulz bude v utorok večer osobne o podporu pre veľkú koalíciu žiadať spolustraníkov zo Severného Porýnia-Vestfálska, ktorí na nedeľný celostranický zjazd vyšlú takmer štvrtinu z celkového počtu 600 delegátov. Hlasovanie o podpore koaličných rozhovorov sa však neplánuje.

Šesťdesiatdvaročný Schulz bol po parlamentných voľbách, v ktorých SPD vlani na jeseň dosiahla najhorší výsledok od druhej svetovej vojny, rozhodnutý odviesť stranu do opozície.

Novembrový krach rozhovorov o vláde medzi CDU / CSU, slobodnými demokratmi (FDP) a Zelenými ale jeho postoj zmenil. Ak by sa mu v nedeľu nepodarilo presvedčiť stranícky zjazd, ktorý bude o začatí koaličných rozhovorov hlasovať, znamenalo by to podľa mnohých koniec jeho politickej kariéry. Nemecku by takýto krok priniesol ďalšie týždne neistoty a možnosť predčasných volieb.

V tých by sociálni demokrati podľa aktuálneho prieskumu agentúry INSA ešte o dva percentuálne body zaostali za svojím septembrovým výsledkom, keď by pre nich hlasovalo len 18,5 percenta ľudí.