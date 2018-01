Senát s Harabinom opäť spochybnil policajnú inšpekciu

Policajti, ktorí zobrali úplatok, sa trestu vyhnú. Ich kolegom sa síce podarilo nazbierať dostatok dôkazov, podľa senátu Najvyššieho súdu, v ktorom bol členom Štefan Harabin, však neboli zákonné. To len preto, že jedných strážcov zákona vyšetrovali iní. Senát s Harabinom neoznačil inšpekčnú službu na ministerstve vnútra za nezákonnú prvýkrát. Napriek tomu, že Najvyšší súd prijal zjednocujúce stanovisko pre podobné prípady, ktoré tvrdí opak.

Dvaja bývalí policajti z Obvodného oddelenia v Tornali boli 15. mája 2014 uznaní vinnými zo zločinu prijímania úplatku v súbehu so zneužitím právomoci verejného činiteľa na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Tisíc eur mali prijať v októbri 2012 od miestneho podnikateľa za to, že nebudú riešiť jeho šoférovanie pod vplyvom alkoholu. Obaja trvali na svojej nevine a prípad označili za vykonštruovaný. Súd im vymeral 5 rokov väzenia, tisíceurovú pokutu a zákaz vykonávať činnosť verejného činiteľa tri roky.

Dovolací senát Najvyššieho súdu tento pondelok oboch spod obžaloby oslobodil. „Obaja obvinení L. Š. a Š. G. boli v konečnom dôsledku na verejnom zasadnutí oslobodení spod obžaloby pre vyššie zmienené trestné činy,“ informovala Alexandra Važanová z komunikačného oddelenia kancelárie Najvyššieho súdu s tým, že bližšie dôvody budú podrobne rozvedené v písomnom vyhotovení rozsudku.

Rozdielne názory

Dôvodom, prečo senát Najvyššieho súdu k takémuto záveru dospel, má byť fakt, že dôkazy vykonané sekciou kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra, ako aj inšpekciu samotnú označil za nezákonné. Senátu v zložení Štefan Harabin, Viliam Dohňanský, Gabriela Šimonová a Pavol Farkaš predsedala Jana Serbová.

Senát Najvyššieho súdu ešte pod vedením Štefana Harabina spolu so Simonovou a Dohňanským zákonnosť policajnej inšpekcie spochybnil aj v máji 2015 v prípade policajta Maroša P. obžalovaného z brania úplatku.

Iný senát na Najvyššom súde pod vedením Juraja Klimenta mal však opačný názor a inšpekcia má podľa neho oporu v zákone. V septembri 2015 bolo preto zvolané Trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu, ktoré väčšinovo podporilo právny názor sudcu Klimenta a prijalo zjednocujúce stanovisko. Vo svojom rozhodnutí tiež uviedlo, že postavením inšpekcie by bolo potrebné sa zaoberať.

Vybrané rozhodnutia Najvyššieho súdu o zákonnosti policajnej inšpekcie Október 2014 – Dovolací 5-členný senát Najvyššieho súdu pod vedením Štefana Harabina rozhodol, že policajná inšpekcia neporušila práva obžalovaného a všetky dôkazy v rámci trestného stíhania vykonala v súlade so zákonom. Košický policajt Marcel M. oslobodený nebol a odpykáva si päťročný trest za korupciu.

Máj 2015 – Odvolací 3-členný senát vedený Harabinom policajta Maroša P., obžalovaného z brania úplatkov, oslobodil. Senát rozhodol, že policajta obvinila inšpekcia, ktorá je nezákonná.

Jún 2015 – Trojčlenný senát vedený Jurajom Klimentom odmietol dovolanie Ivana V., obvineného z majetkovej trestnej činnosti, a závery policajnej inšpekcie, ktoré mal vyšetrovateľ v jeho prípade použiť, ako aj ju samotnú, označil za zákonné.

September 2015 – Trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu sa uznieslo na zjednocujúcom stanovisku, ktoré prijalo právny názor sudcu Klimenta. Vo svojom rozhodnutí však uviedlo, že postavením inšpekcie je potrebné sa zaoberať.

Zjednocujúce stanovisko Trestnoprávneho kolégia záväzné nie je, ale sudcovia by ho mali akceptovať. Harabin však už po jeho prijatí naznačil, že on to neurobí. „Ja sa budem riadiť vedomím, presvedčením, ústavou, medzinárodnými dohovormi, ktoré sú súčasťou nášho právneho poriadku,“ uviedol v septembri roku 2015.

Predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová pondelkové rozhodnutie dovolacieho senátu komentovať odmietla, ale pripomenula, že títo piati sudcovia porušili rokovací poriadok. „Verdikt dovolacieho senátu je v príkrom rozpore s názorom Trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu, ktoré v septembri 2015 zaujalo stanovisko o zákonnosti a legálnosti pôsobenia Sekcie kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra,“ povedala Alexandra Važanová z komunikačného oddelenia kancelárie Najvyššieho súdu a dodala, že rokovací poriadok jasne hovorí, že sudcovia kolégia pri svojom rozhodovaní z prijatého stanoviska vychádzajú, čo sa teraz preukázateľne nestalo.

Žitňanská zatiaľ nekoná

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) sa zatiaľ nič podnikať nechystá. „Myslím si, že to musí v prvom rade riešiť predsedníčka Najvyššieho súdu a predpokladám, že to riešiť aj bude,“ reagovala ministerka pre Pravdu.

Ústavný právnik Peter Kresák si myslí, že stanovisko Trestnoprávneho kolégia by malo byť rešpektované. „Samotné rozhodnutie nepoznám, očakával by som však, že senáty budú rozhodovať so stanoviskom kolégia. Ak k tomu nedošlo, musia tam byť veľmi vážne dôvody, aby sa od tohoto právneho názoru odchýlili,“ poznamenal Kresák. Dodal však, že policajnú inšpekciu treba oddeliť od ministerstva vnútra a podriadiť ju nezávislému orgánu.

Podľa ústavného právnika Jána Drgonca bola česká inšpekcia ministerstva vnútra predtým organizovaná rovnako, ako to je dnes u nás. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že svojou štruktúrou porušuje európsky dohovor. „O Slovensku sa dosiať nerozhodovalo, ale pravidlá by mali platiť rovnaké, čo naznačuje možnosť, že ani slovenská inšpekcia nie je v súlade s týmto dohovorom,“ domnieva sa Drgonec. Myslí si, že nie je podstatné, ako sa rozhodla akákoľvek štruktúra Najvyššieho súdu, ale to, čo je pre nás medzinárodne záväzné.

Posilnia nezávislosť polície

Posilniť nezávislosť kontroly polície sa vláda zaviazala v programovom vyhlásení. V ňom spomína, že na vyšetrovanie policajtov zriadi nový odbor na prokuratúre.

O zmene súčasného modelu sa preto začalo rokovať. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) potvrdila, že sú dohodnuté základné rysy. Definitívne sa k novému modelu vyjadria, až keď rezort vnútra návrh premietne do textu.

Ministerstvo vnútra tvrdí, že stále sa ešte len diskutuje. „Odborné rozpravy medzi ministerstvom spravodlivosti, generálnou prokuratúrou a ministerstvom vnútra o inšpekcii ministerstva vnútra zatiaľ neboli uzatvorené,“ odpovedala hovorkyňa vnútra Andrea Dobiášová s tým, že čiastkové informácie zverejňovať nebudú.

Šéf rezortu vnútra Robert Kaliňák (Smer) na pondelkovej tlačovej besede o stave kriminality za rok 2017 hovoril o nezávislosti polície aj inšpekcie. "Generálna prokuratúra kontroluje trestné konanie. Inšpekcia hovorí o trestnej činnosti policajtov. Tí, ktorí tvrdia, že má byť nezávislá kontrola polície, a že nie je, iba dokazujú svoju absolútnu neznalosť, pretože trestné konanie dozoruje prokuratúra a tá je absolútne nezávislá,“ dodal Kaliňák.

Aj bez podpory

Žitňanská ešte vlani v októbri spomenula, že ak sa táto vec neposunie a policajná inšpekcia sa nedostane z výlučnej podriadenosti ministra vnútra, Most-Híd je pripravený si zmenu vynútiť aj poslaneckým návrhom aj bez podpory koaličných partnerov.

Medzi možnosťami, ako prestavať policajnú inšpekciu, sa spomína vznik úplne nového úradu, aký funguje v Česku. Riaditeľa Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov tu na návrh vlády vymenúva a odvoláva priamo premiér. V Maďarsku a Rakúsku je policajná inšpekcia pod rezortom vnútra, v Dánsku ju vedie ministerstvo spravodlivosti.

Bezpečnostný analytik Milan Žitný opakovane upozorňuje, že Generálna prokuratúra aj dnes môže preverovať postup polície. Ako dozorujúci orgán s policajným vyšetrovateľom spolupracuje a je otázne, či ho preto môže kontrolovať ešte viac. Žitný sa skôr prikláňa za zriadenie nového nezávislého orgánu, aj keď upozorňuje, že ani ten český zatiaľ pre chýbajúce skúsenosti svojich zamestnacov nefunguje spoľahlivo.