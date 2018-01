Napätie medzi Kóreami má otupiť aj speváčka obľúbenej Kimovej kapely

Hjun Song-wol, líderka Morabong Bandu, ktorého popové pesničky údajne obľubuje aj severokórejský vodca Kim Čong-un, pricestovala v nedeľu do Južnej Kórey, aby si prehliadla miesta, na ktorých by mal vystúpiť počas februárovej zimnej olympiády severokórejský umelecký súbor, ktorý je speváčkiným bočným projektom.

Stoštyridsaťčlenný súbor Samdžijon, ktorý pozostáva zo spevokolu, tanečníc a orchestra, by mal v Južnej Kórei absolvovať vo februári dve vystúpenia – jedno priamo v dejisku olympiády a druhé v juhokórejskej metropole Soul.

Podľa juhokórejských médií chcú organizátori Zimných olympijských hier so severokórejským súborom starostlivo dohodnúť všetky podrobnosti jeho dvoch vystúpení a tlačia na to, aby súbor zaradil do programu svojich vystúpení len také skladby, ktoré sú „názorovo neutrálne“.

Organizátori sa totiž obávajú opakovania scenára z roku 2015, keď mal Morabong Band vystúpiť v Pekingu, no čínski usporiadatelia sa rozhodli predstavenie na poslednú chvíľu zrušiť Severokórejské hudobné teleso totiž trvalo na tom, že počas jednej z pesničiek budú na veľkoplošných obrazovkách premietané výjavy znázorňujúce úspechy severokórejského jadrového programu.