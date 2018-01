Ak Puigdemont vycestuje do Kodane, zadržíme ho, hrozí Madrid

Španielska štátna prokuratúra v nedeľu uviedla, že sa bude snažiť o zadržanie zosadeného katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta, ak v pondelok vycestuje z Bruselu do dánskej metropoly Kodaň, kde má ako hosť vystúpiť na univerzitnom fóre. Informovala o tom agentúra Reuters.

Puigdemont utiekol do Bruselu vlani v októbri po tom, ako ho španielsky premiér Mariano Rajoy odvolal z čela katalánskej vlády, keď po oficiálne protiprávnom referende vyhlásil Katalánsko za nezávislú republiku. Pri návrate do Španielska mu hrozí zatknutie a odsúdenie v súvislosti s obvineniami zo vzbury, sprenevery verejných financií, protištátnej činnosti a ďalších trestných činov.

S výnimkou Španielska má však možnosť voľného pohybu. V súlade s rozhodnutím španielskeho najvyššieho súdu o stiahnutí európskeho i medzinárodného zatykača voči jeho osobe, ktoré neskôr odobrila i belgická prokuratúra, mu totiž zadržanie v inej krajine nateraz nehrozí.

Španielsky najvyšší súd predmetný zatykač stiahol v decembri okrem iného i pre obavu, že by belgické úrady inak mohli Puigdemontovi priznať azyl, približuje Reuters.

Účasť potvrdili

Španielska prokuratúra však teraz avizovala, že okamžite požiada sudcu, ktorý na Puigdemontov prípad dohliada, aby voči nemu zatykač opäť vydal. Dánske úrady chce zároveň vyzvať, aby politika zatkli, ak do Kodane skutočne vycestuje.

Kodanská univerzita v piatok oznámila, že na jej pondelňajšej debate na tému „Katalánsko a Európa na križovatke demokracie“ sa Puigdemont osobne zúčastní. Jeho účasť potvrdila i hovorkyňa politikovej strany Spoločne pre Katalánsko (JxCat).

Vysoké riziko

Puigdemontov právny zástupca Jaume Alonso-Cuevillas v nedeľu povedal, že riziko zatknutia jeho klienta v Dánsku je „dosť vysoké“. Vyjadril však zároveň nádej, že dánske úrady na akýkoľvek zatykač zo strany Madridu reagovať nebudú. Dánska štátna prokuratúra ústami svojho hovorcu avizovala, že vyčká ako sa celá situácia vyvinie. Bližšie podrobnosti však doposiaľ neuviedla.

Puigdemont by sa rád opäť stal predsedom katalánskej vlády a snaží sa v tomto smere vyvíjať čoraz väčší tlak na Madrid. V piatkovom rozhovore pre rozhlasovú stanicu Catalunya Radio uviedol, že moderné technológie mu umožnia, aby Katalánsko viedol i z Bruselu. Týmto spôsobom by sa vyhol zatknutiu, ktoré mu hrozí pri návrate do Španielska. Madrid však považuje za absurdné, aby región viedol z Bruselu v podstate ako utečenec.