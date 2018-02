Turčynov: Znovuzískanie Donbasu by trvalo niekoľko týždňov

Znovuzískanie okupovaných území v Donbase by trvalo niekoľko týždňov, ale pod podmienkou, že Rusko nebude do situácie zasahovať. Konštatoval to v stredu v rozhovore pre televízny kanál Hromadske tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny (RNBO) Olexandr Turčynov.

„Problém plánovania vojenskej operácie na východe spočíva v tom, že neviete, koľko vojakov bude stáť proti vám, koľko divízií, zborov, plukov alebo vojsk Rusko nasadí. Je to rozhodne problém, ak sa plánuje vojenská operácia a nepoznáte skutočný potenciál nepriateľa,“ uviedol Turčynov.

Podľa neho bojujú v Donbase aj miestni ľudia, ale sú podriadení ruskému veleniu.

Väčší problém však predstavuje „druhý sled“, povedal tajomník RNBO v rozhovore, z ktorého citovala agentúra Ukrinform.

„V skutočnosti používajú takzvaný ‚prvý‘ a ‚druhý‘ zbor, podriadený 8. armáde Južného vojenského okruhu Ruskej federácie, ako prvý sled. Druhý sled sa nachádza pozdĺž hranice s našou krajinou. Ide o silné obnovené jednotky vrátane leteckých. Okrem toho vybudovali ďalšiu železničnú trať, ktorá veľmi rýchlo presúva vojakov z centrálneho Ruska k našim hraniciam… Ale tieto zbory by nevydržali dlho, ak by naozaj neexistoval druhý sled, ktorý je na hranici,“ dodal Turčynov.