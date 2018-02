Ruských trollov sú stovky, pracujú na smeny, hovoria bývalí zamestnanci Prigožinovej firmy

Americkým médiám sa prihlásili dvaja zamestnanci spoločnosti, ktorú úrad špeciálneho vyšetrovateľa ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb Roberta Muellera – spolu s dalšími dvoma firmami a trinástimi jednotlivcami – obvinil v súvislosti so snahami ovplyvňovať výsledok prezidentských volieb v prospech ich neskoršieho víťaza Donalda Trumpa. Obaja Rusi tvrdia, že to, čo Muellerov úrad v 36-stranovej popisuje, je podľa ich skúseností nepochybne pravda.

Američania sa podľa nich mýlia – alebo sú nedôslední – v jedinom: Obvinili 13 ľudí, ale Rusov, ktorí sú v tejto ruskej spoločnosti zamestnaní, sú stovky. Sú podelení na viaceré oddelenia podľa zamýšľanej geografickej sféry vplyvu ich činnosti a pracujú na smeny.

Ljudmila Savčuk aj Marat Mindijarov, dvaja bývalí zamestnanci firmy s nič nehovoriacim názvom Internetová výskumná agentúra, pracovali síce obaja na jej domácom oddelení, no činnosť vykonávali v zásade rovnakú, akú popisujú vo svojej správe Američania. Išlo o vytváranie a publikovanie príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré mali v ruskej spoločnosti vyvolať určité nálady či reakcie. Savčuk ani Mindijarov nepochybujú, že rovnaké metódy používa firma aj pri pôsobení v zahraničí.

Na oddelení, ktoré malo na starosť Spojené štáty a americké prezidentské voľby v roku 2016, pracujú podľa Mindijarova len „ľudia s vynikajúcimi jazykovými znalosťami, profesionálni prekladatelia, absolventi vysokých škôl“. Sám sa do tohto oddelenia hlásil, no nevzali ho, pretože jeho angličtina podľa jeho nadriadených nebola na potrebnej úrovni. Podľa Mindijarova je takmer nemožné rozoznať, že pracovníci tejto firmy, vystupujúci pod vymyslenými identitami Američanov, sú v skutočnosti Rusi.

Savčuk aj Mindijarov potvrdzujú, že aj na domácom oddelení bolo pravidlom, že jeho pracovníci nikdy nevystupovali na sociálnych sieťach pod svojím menom, ale mali vytvorené falošné identity. Tie im vytvárali ich šéfovia podľa toho, na akú skupinu mali práve zapôsobiť. Savčuk spomína, ako sa sama nevedela vynačudovať, keď pozorovala, ako jej vymyslené príspevky ľudia berú vážne a zdieľajú ich. „Mysleli si, že sú to ich vlastné myšlienky. Ale boli to myšlienky vymyslené propagandistami,“ hovorí.

Muellerov tím vo svojej správe uvádza, že hlavným zámerom obvinených ruských občanov a inštitúcií bolo „podnecovať konflikty v rámci politického systému Spojených štátov, okrem iného počas prezidentských volieb v roku 2016“. Ich aktivity smerom do Spojených štátov sa pritom podľa vyšetrovateľov začali už v roku 2014 a až po dvoch rokoch sa začali zaoberať najmä prezidentskými voľbami.

Jednou z obvinených osôb je aj Jevgenij Prigožin, podnikateľ z Petrohradu, ktorý je šéfom Internetovej výskumnej agentúry. „Nehnevám sa, že som sa ocitol na tomto zozname,“ reagoval na svoje obvinenie Prigožin, ktorý je známy aj ako „Putinov kuchár“, keďže ruský prezident zvykne vodiť zahraničné návštevy do jeho reštaurácií. „Američania sú veľmi citliví ľudia. Vidia to, čo chcú vidieť“, povedal.

Správu amerických vyšetrovateľov neskôr komentoval aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý tvrdenia v nej obsiahnuté označil za „táraniny“. „Kým neuvidíme fakty, všetko ostatné sú len táraniny,“ povedal na bezpečnostnej konferencie v Mníchove.

Opatrnejšie sa v pondelok vyjadril Putinov hovorca Dmitrij Peskov. Podľa neho sú obvinenia zo strany Američanov síce smerované proti „ruským občanom“, ale „nijako nenaznačujú, že by do toho bola akýmkoľvek spôsobom zapojená ruská vláda“.