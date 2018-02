Rozdelené USA sa núkali ako korisť

"Rusi boli v kontakte s členmi Trumpovho tímu, ktorí o tom nevedeli. Tvrdí to obvinenie. Preto sa v tomto prípade nedá hovoriť o premyslenej dohode. Okrem toho spolupráca Trumpových ľudí s Ruskom by ani nemusela byť protizákonná. Nelegálne by napríklad bolo, keby z toho vyplynulo porušenie zákonov týkajúcich sa financovania volebnej kampane,“ uviedol pre Pravdu Stephen Bittner, expert na ruskú politiku zo Sonomskej štátnej univerzity. "Nič z toho by však nefungovalo, keby americkí voliči neboli takí rozdelení. Rusi dokonale chápali, kde vraziť klin.

Či to bolo hnutie Black Lives Matter (kampaň proti policajnému násiliu páchanému na černochoch, pozn. red.), alebo zbrane a druhý dodatok ústavy. Američania by sa mali samých seba spýtať, prečo toľko našich obyvateľov verilo aj najšialenejším historkám o Hillary Clintonovej,“ pripomenul Bittner.

Clintonová ako Satan

Kremeľ neustále vyhlasuje, že so zasahovaním do volieb nič nemá. Podľa vyšetrovacieho tímu Roberta Muellera sa však ruská snaha systematickejšie ovplyvniť americké politické prostredie začala už v roku 2014. Prezident Donald Trump strávil víkend zúrivým tweetovaním, že jeho sa to vôbec netýka. Dokonca sa pustil do svojho poradcu pre národnú bezpečnosť H. R. McMastera. Ten v sobotu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii povedal, že nie sú pochybnosti o tom, že Rusko sa snažilo zasiahnuť do prezidentských volieb v roku 2016.

Trumpova odpoveď na Twitteri? "Generál McMaster zabudol povedať, že výsledky volieb v roku 2016 Rusko neovplyvnilo alebo nezmenilo a jediná dohoda bola medzi Ruskom a nečestnou Hillary a Demokratickým národným výborom a demokratmi. Nezabudnite na špinavú zložku, Uranium, prejavy a Podestovu spoločnosť!,“ napísal americký prezident na Twitteri.

Za vládcu Bieleho domu by tento odkaz mohol vytvoriť ktorýkoľvek ruský troll. Nedá sa presne určiť, aký skutočný dosah mala ruská kampaň na výsledok volieb. Z obvinení však vyplýva jasná snaha útočiť na Clintonovej dôveryhodnosť. Pomáhalo to Trumpovi, ale aj demokratickému súperovi bývalej šéfky diplomacie v primárkach Berniemu Sandersovi a mohlo to priniesť hlasy kandidátke zelených Jill Steinovej, ktorá je známa proruskými postojmi.

"Tematicky bola ruská taktika ovplyvňovania v zhode s tým, prečo Clintonová prehrala,“ napísal v analýze výsledkov na stránke FiveThirtyEight.com americký expert Nate Silver, ktorý sa zaoberá prieskumami verejnej mienky. Podľa neho boli dôvodmi Clintonovej porážky v roku 2016 škandál s jej emailmi a to, že tesne pred voľbami FBI oznámila, že ho opäť ide vyšetrovať. To vyplýva aj z prieskumov.

Ruská kampaň však hrala na všetky struny konšpiračných teórií o bývalej prvej dáme, ktorá vraj mala skončiť za mrežami a ktorú dokonca označila za Satana. "Zavrite ju,“ bolo časté skandovanie na Trumpových predvolebných zhromaždeniach. Roztlieskavačom týchto pokrikov bol neraz bývalý Trumpov poradca pre národnú bezpečnsoť Michael Flynn, ktorý za kontakty s Rusmi už tiež čelí obvineniu.

Silver pripomína, že v roku 2016 boli obaja prezidentskí kandidáti viac nepopulárni ako populárni. Medzi ľudmi, ktorí odmietali oboch, ale nakoniec voliť išli, však republikán vyhral o 17 percent. Ak mala proticlintonovská kampaň urobiť z Hillary „Satana“, tak sa jej to podarilo.

"Je ťažké dokázať čokoľvek, čo sa týka ruského zasahovania, ale rovnako ťažké je aj všetko odmietnuť. Kampaň ovplyvňovania mohla mať pokojne chronický, zákerný efekt, ktorý v konečnom dôsledku mohol byť dostatočný na to, aby posunul voľby o 0,8 percentu­álneho bodu v prospech Trumpa. To nie je veľká prekážka. Veď 0,8 bodu znamená veľmi málo,“ napísal Silver.

Olej do ohňa

Podľa historika Thomasa Schwartza z Vanderbiltovej univerzity v Tennessee je dobré sa v súvislosti s ruskou kampaňou pozrieť do minulosti.

"V roku 1946 americký diplomat George Kennan varoval pred ruskou expanziou v slávnom Dlhom telegrame. Zdôraznil, že Sovietsky zväz sa bude snažiť využiť choroby a slabosti americkej spoločnosti. Hoci Kennana si často pamätáme ako obhajcu politiky zadržiavania, bolo pre neho rovnako dôležité udržať americkú spoločnosť zdravú. Bola by imúnnejšia pred snahou Ruska ju rozdeľovať.

Nanešťastie mnohé politické, kultúrne, sociálne a rasové otázky spoločnosti vytvárajú pre Putina priestor na zasahovanie,“ uviedol pre Pravdu Schwartz. "Vláda USA by mala robiť kroky, aby zabránila ďalšej ruskej akcii týkajúcej sa volieb do Kongresu tohto roku a prezidentských volieb v roku 2020. Ale kým je Amerika taká rozdelená a polarizovaná ako v súčasnosti, nájde sa veľa príležitostí na prilievanie oleja do ohňa,“ myslí si Schwartz.