Odoprie Poľsko Židom kóšer mäso?

Poľsko sa chystá prijať návrh zákona, ktorý by mohol zamedziť rituálne zabíjanie zvierat, ktoré sa robí pri príprave kóšer mäsa. Upozornilo na to Európske židovské združenie, podľa ktorého by dolná komora parlamentu vo Varšave mala hlasovať už tento týždeň o novej právnej norme zaobchádzania so zvieratami. Poslanci možno zakážu ich zabíjanie v „neprirodzenom stave“, čo by fakticky znamenalo, že Židia prídu o prísne dodržiavanú tradíciu produkcie mäsa.

Židovská asociácia tvrdí, že porušovanie zákona by sa v Poľsku trestalo až štyrmi rokmi väzenia. „Obmedzenia kóšer zabíjania zvierat sú v úplnom rozpore so zásadou náboženskej slobody v Európskej únii,“ zdôraznil vo vyhlásení rabín Menachem Margolin, predseda tohto združenia.

Michael Schudrich, hlavný rabín vo Varšave, upozornil na problém prezidenta Andrzeja Dudu. Hlava štátu ho ubezpečila, že Poľsko má záujem chrániť náboženské práva Židov, lenže na rade je teraz Sejm, ktorý sa má zaoberať návrhom. Schudrich preto nalieha na predkladateľa normy, aby ju pozmenil.

Informácia o možnom zákaze židovského rituálu pobúrila izraelských poslancov. Poukazujú, že je to ďalšia zlá správa z Varšavy po nedávno schválenom návrhu zákona, ktorý v podstate zakazuje pripisovať Poliakom akúkoľvek zodpovednosť za holokaust. Ich reakcie zverejnili noviny Jerusalem Post. Yoav Ben-Tzur povedal, že Poľsko si strieľa do vlastnej nohy, lebo presadzuje antisemitské zákony. Súčasný trend podľa Xenie Svetlovej čoraz viac zapácha nenávisťou voči Židom. „Očakávam, že vláda stiahne návrh, ak chce mať dobré vzťahy s Izraelom,“ podčiarkla.

„Prichádza ďalší nepotrebný zákon vytvorený v poľskom parlamente, ktorý má obmedziť kóšer zabíjanie zvierat,“ poznamenal Robert Ilatov.

Poľsko už raz zakázalo rituálne zabíjanie zvierat. Bolo to pred piatimi rokmi, ale ústavný súd rozhodol, že zákon porušuje náboženské slobody. Napriek jasnému rozhodnutiu orgánu, ktorý je strážcom ústavnosti a ľudských práv, časť poľských politikov znovu pretláča zámer, ktorý vážne znepokojuje Židov.

Bez povšimnutia nemôže zostať ani finančný rozmer kauzy a právna istota podnikateľského prostredia. Poľsko je veľký vývozca kóšer mäsa, ročne prináša táto produkcia na export až niekoľko stoviek miliónov eur. „Mimochodom, ukončenie kóšer zabíjania by zvýšilo cenu tohto mäsa v Izraeli,“ napísal denník Yediot Achronot v súvislosti s tým, že do tejto krajiny sa vyváža veľa výrobkov práve z Poľska.

Nad možným zákazom krúti hlavou aj Pavol Mešťan, riaditeľ Múzea židovskej kultúry, ktoré sa nachádza v Bratislave. "Je to nehorázne, už aj s ohľadom na to, že prevažne katolícke Poľsko sa hlási k ceste porozumenia medzi vierami. Veci súvisiace s kóšer majú Židia vo svojom učení už dlhé stáročia, nie je to nič nové. Nesúvisí to so vznikom štátu Izrael, je to otázka judaizmu.

Ísť proti tejto tradícii znamená negovať všetko, čím zbožní Židia žijú v každodennom živote," povedal Mešťan pre Pravdu. Dodal, že začína mať strach, že nastanú časy, keď poslední Židia, čo sú v Poľsku, budú stadiaľ utekať kvôli tomu, k čomu pristupuje politické vedenie štátu.

V poslednom čase dochádza k vyostreniu vzťahov medzi Poľskom a Izraelom, respektíve židovskou komunitou. Po spomínanom kontroverznom zákone, ktorý zavádza trestnú zodpovednosť za výroky obviňujúce Poliakov zo spoluúčasti na nacistických zločinoch, vyvolal novú búrku nevôle poľský premiér Mateusz Morawiecki. Počas víkendu v súvislosti s holokaustom použil slová, že „boli poľskí páchatelia, rovnako ako boli židovskí páchatelia, ruskí páchatelia, ukrajinskí páchatelia, nie iba nemeckí páchatelia“.

Mešťan sa stotožňuje s reakciou Svetového židovského kongresu, ktorý vyhlásil, že je to „absurdné a útočné“. Varoval, že ako budú zomierať poslední svedkovia holokaustu, budú pribúdať tí, čo sa vynasnažia spochybniť strašnú kapitolu dejín. „Priznám sa, že som nečakal, že to príde tak skoro… Je to v podstate popieranie holokaustu, propagácia antisemitizmu z najvyššieho poschodia štátnej moci,“ komentoval výroky Morawieckého.

Mešťan pripustil, že sa mohli nájsť aj medzi Židmi udavači, ale zdôraznil, že globalizovať, že Židia si môžu za holokaust, je jednoznačné popieranie tejto tragédie. „Rovnako nebezpečné je, keď niekto bude tvrdiť, že nijaký Poliak počas holokaustu neublížil Židom,“ dodal s tým, že ide dva extrémne hrozivé názory. Na otázku, či sa dá hodnotiť postoj Morawieckého slovami nevídaný nehorázny škandál, odpovedal bez váhania: „Áno.“