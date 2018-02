Babiš zopakoval, že podporu od komunistov a Okamuru nepreferuje

Upozornil tiež, že sa s SPD rozchádza v názore na vypísanie referenda o odchode z Európskej únie, čo SPD označuje za svoju zásadnú programovú prioritu. Babiš tiež uviedol, že chce rokovať o podpore vlády s ČSSD, nepovedal ale, čo by sociálnym demokratom bol ochotný ponúknuť.

S komunistami ešte bude rokovať

„Vo vláde určite nie, my hovoríme o tolerancii a samozrejme to nie sú naše preferované varianty,“ povedal o možnej spolupráci s KSČM a s SPD Babiš. U komunistov podľa neho panuje rozpor v pohľade na zahraničnú politiku, keď sa KSČM podľa Babišovho názoru príliš orientuje na východ. S SPD sa ANO rozchádza v názore, či by sa malo vypisovať referendum k otázkam zahraničnej politiky. Babiš uviedol, že zatiaľ čo rokovania s SPD sú v zásade u konca, expertné tímy ANO a KSČM budú v rozhovoroch pokračovať.

Premiér tiež povedal, že sa v stredu popoludní stretne s novozvoleným predsedom ČSSD Janom Hamáčkom a štatutárnym podpredsedom sociálnych demokratov Jiřím Zimolom. „Bude to určite prvý nástrel, kde sa dozvieme, ako to v ČSSD s nami myslia a aké sú ich predstavy,“ povedal.

Ponúkať nebudeme nič

Sociálnym demokratom nechce na stredajšom rokovaní ponúkať nič. „My nebudeme nikomu nič ponúkať. My sa opýtame sociálnej demokracie po prvé, či s nami chce ísť do vlády. Odpoveď bude buď áno, alebo nie. Pokiaľ bude nie, tak sa spýtame, či na základe nejakých programových dohôd chcú tolerovať vznik našej vlády. Pokiaľ na prvú otázku bude odpoveď áno, tak sa spýtame, za akých podmienok. A od toho sa bude odvíjať rokovania,“ povedal Babiš.

Vylúčil tiež, že by ANO vyhovelo požiadavke ČSSD i ďalších strán, aby sám vo vláde nebol, pretože ho polícia stíha pre podozrenie z podvodu. „My sme jasne povedali, že jediným kandidátom na premiéra za hnutie ANO som ja. Mali by to skúsiť už pochopiť,“ povedal smerom k ostatným stranám. Babišovo trestné stíhanie označili za prekážku pri vládnej spolupráci s ANO sociálni demokrati, ľudovci a Starostovia. V spolupráci s týmito stranami by ANO mohlo mať v Snemovni väčšinu.