Babiš má jasno: ČSSD a KSČM

Napokon sa tak aj stalo. Predseda hnutia ANO Andrej Babiš po celodenných stredajších rokovaniach vyhlásil, že hnutie ukončilo diskusiu expertných skupín s KSČM a SPD.

„Exkluzívne budeme rokovať už iba s ČSSD do 10. apríla, a to o menšinovej vláde s toleranciou KSČM,“ vyhlásil premiér v demisii. Potvrdil to aj v piatok s tým, že „ak sa dohodneme na nejakých podmienkach, tak určite to bude v prípade pozitívneho rozhodnutia zjazdu (ČSSD), počkáme na výsledok referenda“.

A tak si napokon v ČSSD už vydýchli. „Hnutie ANO dnes konečne jasne povedalo, aké vládne usporiadanie preferuje. Naši odborníci sú pripravení intenzívne rokovať o podobe možnej koaličnej dohody,“ reagoval vzápätí po Babišovom vyhlásení Jan Hamáček, šéf ČSSD s tým, že posledné slovo budú mať všetci členovia strany v referende.

„Povedali sme jasne, že bude referendum, a tak bude referendum. Nemá zmysel utekať od tohto problému,“ pripomenul nekompromisne primátor Olomouca Staněk a zároveň zopakoval, že na vnútrostraníckom plebiscite sa zhodlo aj nové vedenie ČSSD.

Práve otázka referenda, tentokrát v rámci Česka, sa stala, ako pripomína portál Aktualne.cz, kameňom úrazu v rokovaniach hnutia ANO s SPD Tomia Okamuru. Pre Babišovcov je totiž neprijateľné Okamurom presadzované hlasovanie o medzinárodných otázkach a zmluvách. Napríklad v prípade členstva v Európskej únii či v Severoatlantickej aliancii. Teda v oblastiach, v ktorých Andrej Babiš proklamuje jasne proeurópske a transatlantické smerovanie Česka. A tak, podľa Richarda Brabca, ministra životného prostredia, rokovanie s SPD skončilo bez konkrétneho výsledku. V tomto smere chýba aj zhoda ANO s KSČM, ktorá presadzuje vlastnú predstavu o zahraničnej orientácii krajiny, bezpečnostnej a daňovej politike. Podľa doterajších dostupných informácií by to však nemalo komunistom brániť v ich tichej podpore menšinovej vláde, o čom otvorene hovorí aj jej premiér v demisii.

Rozdielnosť postojov poznačil aj dialóg hnutia ANO so sociálnymi demokratmi, teraz už „exkluzívnym“ partnerom v rokovaniach o českom kabinete. Sociálni demokrati totiž žiadajú zavedenie progresívnej dane v prípade fyzických aj právnických osôb, dedičskej dane aj v prípade sektorovej dane. Najnovšie to potvrdil aj Brabec, minister v demisii. Spomínaná oblasť záujmu ČSSD potvrdzuje, že strana má na rozdiel od Okamurovej SPD dostať pod kontrolu predovšetkým vnútropolitickú oblasť. Konkrétne chce obsadiť viaceré ministerské kreslá v rezorte sociálnej politiky a zdravotníctve. V zornom uhle záujmu má ČSSD však aj „nejaké“ tzv. silové ministerstvo. Najčastejšie sa v štábe strany v pražskom Lidovom dome skloňuje ministerstvo spravodlivosti a vnútra.