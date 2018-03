Babiš: ČR možno po útoku v Salisbury vyhostí ruských diplomatov

Česká republika zvažuje, že po útoku nervovú látkou v juhoanglickom Salisbury vyhostí niekoľko ruských diplomatov. Novinárom to v noci na piatok po rokovaní summitu Európskej únie povedal český premiér v demisii Andrej Babiš; v pondelok chce o tom hovoriť s ministrom zahraničia Martinom Stropnickým a niektorými ďalšími členmi vlády. "Áno, pravdepodobne pôjdeme týmto smerom," povedal premiér s tým, že by sa malo jednať o jednotlivcov.

Po otrave bývalého ruského tajného agenta, z ktorej Briti obviňujú Moskvu, už Londýn vyhostil 23 ruských diplomatov. O podobnom kroku uvažujú aj ďalšie štáty únie, spomínajú sú pobaltské krajiny, ale aj niektoré ďalšie. Iné krajiny EÚ sa však k takémuto kroku nechystajú.

„Boli rôzne názory, cieľom debaty bolo nájsť nejaký spoločný postup. To sa úplne nepodarilo, ale sú tam krajiny, ktoré to (vyhostenie diplomatov) zvažujú,“ podotkol Babiš. Potvrdil, že Česko sa pravdepodobne touto cestou vydá, jednať by sa podľa neho malo „skôr o jednotlivcov“.

Summit EÚ vo štvrtok súhlasil s názorom britskej vlády, že za útok nervovou látkou na niekdajšieho dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru je veľmi pravdepodobne zodpovedné Rusko, iné hodnoverné vysvetlenie vraj nie je. Britská premiérka Theresa Mayová na summite vyhlásila, že útok zapadá do vzorca agresívneho ruského správania z posledných rokov, ktoré neuznáva hranice a je hrozbou pre celý európsky blok.

Moskva spájanie s kauzou odmieta, v minulých dňoch ruskí činitelia naopak v súvislosti s možným pôvodom použitej látky novičok hovorili aj o Česku či Slovensku. Babiš tieto výroky označil za lož napríklad vo štvrtok po svojej schôdzke s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.