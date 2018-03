Zabili Hitlerovho obľúbenca, nasledoval masaker v Chatyni

Hans Woellke rozžiaril tvár Adolfa Hitlera. Nemecký športovec na letnej olympiáde v Berlíne v roku 1936 získal zlatú medailu vo vrhu guľou. Nacistického vodcu nadchol tak, že ho osobne povýšil do dôstojníckej hodnosti.

Počas vojny potom Hitlerov obľúbenec, ktorý sa stal prvým nemeckým olympijským víťazom v ľahkej atletike, bojoval na východnom fronte. Zomrel na bieloruskom území, keď sovietski partizáni spustili paľbu proti nemeckému konvoju. Udialo sa to 22. marca 1943 a už v ten istý deň sa nacisti pomstili tak, že spáchali masaker, ktorý je v Bielorusku symbolom ich hrôz podobne, ako sa stali vypálené Lidice v Československu. Od vyvraždenia obce Chatyň uplynulo 75 rokov.

Nemci a kolaboranti, ktorých mali vo svojich radoch, sa vybrali do dedinky Kozyri, pretože si mysleli, že partizáni prišli stadiaľ. Zastrelili 23 drevorubačov. Rýchlo však zistili, že partizáni prenocovali v Chatyni a pomsta za smrť kapitána Woellkeho prerástla do obludných rozmerov. „Dedinčanov nahnali do stodoly, ktorú zamkli, obložili slamou a podpálili. Keď sa dvere rozlomili pod ľudským tlakom, spustili paľbu z ručných zbraní a z tanku,“ pripomenul bieloruský server TUT.

V Chatyni, ktorú nakoniec úplne vypálili, zahynulo 149 civilistov, medzi nimi bolo až 75 detí. Pozabíjali takmer všetkých, lebo v obci žilo dovedna 157 ľudí. Medzi dospelými sa zachránil iba 57-ročný Josif Kaminskij, ktorý stihol utiecť do lesa. „Sedemročný Viktor Želobkovič sa skryl pod telom matky, o dvanásťročnom Antonovi Baranovskom si okupanti mysleli, že je mŕtvy,“ spomenul TUT osudy dvoch z hŕstky detí, ktoré ako keby zázrakom zostali nažive.

Veliteľom vraždiaceho oddielu bol Grigorij Vasjura. Niekoľko desaťročí sa pritom nevedelo, že práve on je chatynským katom. Vasjura padol do nemeckého zajatia už v júni 1941, čiže v čase, keď Hitlerove vojská napadli Sovietsky zväz. Zmenil sa na zradcu, ktorý sa pridal k Nemcom.

Osem rokov od skončenia vojny ho odsúdili na 25 rokov väzenia, lebo zamlčal, že sa ocitol v nemeckých rukách, ale o jeho krvavej úlohe v Chatyni sa nič nevedelo. Už o tri roky sa dostal na slobodu v rámci amnestie. Vyzeral ako vzorný občan, začal šéfovať roľníckemu družstvu. V roku 1984 pred blížiacimi sa sedemdesiatymi narodeninami mu udelili medailu Veterán práce. „Dokonca mládeži začal prednášať, ako na fronte pôsobil ako spojár,“ poznamenal ruský denník Pravda. Klamstvo to nebolo, lebo ním bol pred padnutím do zajatia. Rok od získania spomínanej medaily sa dožadoval, aby ho vyznamenali Radom Vlasteneckej vojny. Doplatil na túto bezočivosť. Pri overovaní jeho minulosti sa objavili šokujúce poznatky, až nakoniec proti Vasjurovi stálo 26 svedkov. V novembri 1986 ho zatkli a už o mesiac nad ním bieloruský vojenský súd vyniesol najtvrdší rozsudok. Poslal ho na popravisko, kde dostal guľku do hlavy.