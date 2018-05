Ukrajina nevyužíva európske peniaze

Ukrajincom sa už splnil sen o bezvízovom styku s EÚ, ale ich vláda by sa mala rozhýbať, aby im zjednodušila cestovanie do zahraničia. Významnú finančnú pomoc od únie na zlepšenie hraničných priechodov totiž Kyjev nedokázal zužitkovať.

Brusel ponúkol balík peňazí ešte v roku 2014, aby sa prozápadní ukrajinskí lídri postarali o modernizáciu šiestich priechodov na hraniciach s EÚ. Cieľom bolo skrátiť čakanie motoristov a zlepšiť colné procedúry v pohraničných oblastiach s Poľskom, Maďarskom, so Slovenskom a s Rumunskom.

Výsledkom je však premárnená príležitosť. "Na konci roku 2017 neboli dokončené práce ani na jednom zo šiestich priechodov, pričom EÚ poskytla na tento účel viac ako 29 miliónov eur,“ upozornila agentúra Reuters. Dôsledkom je to, že Brusel zastavil financovanie a nevyužité peniaze sa musia vrátiť.

Môžu za to výmeny úradníkov?

Štátna fiškálna služba, ktorá dohliadala na projekty, tvrdí, že spomalenie zapríčinili výmeny úradníkov a naťahovaný čas súvisiaci s verejným obstarávaním. "Plány skomplikoval fakt, že Ukrajina nedokázala načas zabezpečiť spolufinancovanie,“ povedal ešte začiatkom roku šéf tohto úradu Roman Nasirov, ktorého neskôr odvolali, lebo údajne získal britské občianstvo (na Ukrajine platí zákaz dvojakého občianstva); podozrivý je aj z korupcie.

Časť prác poznačil aj byrokratický chaos. Jedna firma, ktorá mala na dvoch priechodoch montovať ventiláciu (ale dosiaľ žiadnu podobnú verejnú zákazku nedostala), tvrdila, že povinnosti si splnila na 80 až 85 percent, ale od štátu nedostala ani hrivnu. Úrady sa bránili tým, že spoločnosť nepredložila požadované dokumenty. Kauza skončila na súde, ktorý sa postavil na stranu štátu.

Namiesto priechodov len budova, či jama

Zjavným fiaskom sa stal projekt na priechode v Krasnoilsku na hraniciach s Rumunskom. Práce mali byť podľa harmonogramu dokončené v decembri 2016. Keď reportér z Reutersu navštívil miesto v novembri 2017, videl nedokončenú budovu obklopenú stavebným materiálom a odpadkami.

Ešte horšie to vyzerá pri existujúcom priechode Ustilug, odkiaľ vedie cesta do Poľska. "Vykopali tam iba jamu,“ upozornil Reuters. Pri hraniciach so Slovenskom a s Maďarskom na ukrajinskej strane vyčnievali zo zeme len potrubia a trčali káble.

Fiasko s priechodmi je pritom len kúskom mozaiky, ako Kyjev často nevie využiť európske peniaze. Napriek tomu, že únia je štedrá, výsledky nespĺňajú očakávania. Poukázala na to Katarína Mathernová, ktorá sa v Európskej komisii zaoberá politikou rozširovania EÚ a východného susedstva.

"Značný počet projektov, na ktoré sa vyčlenili zdroje z únie, sa na Ukrajine nerealizoval. Za posledné roky Ukrajina nedokázala získať päť miliárd eur, ktoré jej boli pripravení poskytnúť západní darcovia,“ povedala podľa portálu Evropejskaja Pravda.