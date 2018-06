Kam smerujú globálne spory o clá?

Čakanie na Donalda Trumpa sprevádzali tvrdé slová. Vo štvrtok americký prezident pre Európsku úniu potvrdil zavedenie 25-percentných ciel na oceľ a 10-percentných na hliník. Rokovania o výnimke pokračovali do poslednej chvíle, ale nakoniec neboli úspešné.

Šéf Bieleho domu clá ohlásil už 1. marca. Následne predlžoval výnimku pre EÚ, ktorá USA pohrozila odvetnými opatreniami. "Musíme byť jasní, silní a chytrí,“ povedal pre agentúru Reuters nemecký minister financií Olaf Scholz.

Na ústretový krok vyzvala Trumpa Americká obchodná komora pri EÚ. "Návrhy na clá zo strany USA môžu viesť k nebezpečnej eskalácii obchodných sporov a môžu mať aj nečakané následky. Mohli by mať značný vplyv na pracovné miesta, hospodársky rast a bezpečnosť na oboch stranách Atlantiku,“ citovala z vyhlásenia komory televízia CNN.

Kto prehrá a kto vyhrá?

Ešte oveľa tvrdšie reagoval francúzsky prezident Emmanuel Macron. "Obchodné vojny sa rýchlo stávajú vojnami. Bodka,“ citoval Reuters šéfa Elyzejského paláca. Clá zasiahnu do transatlantických väzieb, ktoré sú momentálne narušené odstúpením Trumpa od klimatickej dohody, presunutím americkej ambasády v Izraeli do Jeruzalema či neochotou Spojených štátov napĺňať zmluvu o iránskom jadrovom programe. Macron chce aj reakciu na americké clá, hoci, ako sa vyjadril, v obchodných vojnách vždy všetci prehrávajú.

Nič nesvedčí o tom, že by v súčasnosti takzvané obchodné vojny prerastali do skutočných konfliktov. Patrick Leblond, expert na ekonomiku z Ottawskej univerzity

Niečo úplne iné tvrdí Trump. V minulosti vyhlásil, že obchodné vojny sa dajú jednoducho vyhrať. Samozrejme, nejde len o vzťahy medzi USA a EÚ. Clá zasahujú aj do hospodárskych a politických väzieb Spojených štátov a Číny. Najmä v ázijsko-pacifickej oblasti sú Washington a Peking strategickými konkurentmi. Napätie medzi nimi rastie hlavne v Juhočínskom mori. Čína tu postupuje v militarizácii viacerých ostrovov, na ktoré si robí nárok. USA zase pokračujú v oblasti v pravidelných námorných a leteckých patrolách.

Napriek tomu sú však viacerí odborníci zdržanliví v hodnotení situácie. Macronove slová o obchodných vojnách vedúcich ku skutočným konfliktom sa im zdajú výrazné prehnané. "Nesúhlasím s vyhlásením francúzskeho prezidenta,“ reagoval pre Pravdu Patrick Leblond, expert na ekonomiku a medzinárodné vzťahy z Ottawskej univerzity. "Nič nesvedčí o tom, že by v súčasnosti takzvané obchodné vojny prerastali do skutočných konfliktov. Napríklad Kanada a Spojené štáty mali časté tvrdé obchodné spory týkajúce sa mäkkého dreva. Obišlo sa to bez násilia.

Mechanizmy na urovnávania sporov v rámci Svetovej obchodnej organizácie a existencia právnych a administratívnych procesov pri dvojstranných a regionálnych obchodných dohodách vyrážajú štátom z rúk väčšinu zbraní. V minulosti, keď sa nedarilo riešiť takého konflikty prostredníctvom rokovaní a diplomacie, použitie sily bolo často jediným riešením. Dnes to už neplatí,“ vysvetlil Leblond.

Profesor medzinárodných vzťahov Alan Cafruny z Hamiltonovej vysokej školy v New Yorku je presvedčený, že USA aj EÚ budú mať nakoniec jednoznačné dôvody na hľadanie kompromisu. "Je veľmi nepravdepodobné, že by súčasná globálna sieť produkcie viedla k opakovaniu situácie z 30. rokov minulého storočia a k vtedajším obchodným vojnám,“ uviedol pre Pravdu Cafruny.

"Od svojho zvolenia hovorí Trump o obchodných konfliktoch. Na druhej strane je tu tendencia mať romantický pohľad na obchodný systém po druhej svetovej vojne a zdôrazňovať jeho multilaterálny a liberálny charakter. Určite je to do istej miery pravda. Ale rovnako sme boli v 70. a 80. rokoch minulého storočia svedkami toho, ako Spojené štáty jednostranne uplatňovali mimoriadne tvrdé obchodné a menové politiky proti Európe a Japonsku,“ pripomenul Cafruny.

Zmena pravidiel

Podľa politológa R. Daniela Kelemena z Rutgersovej univerzity v New Jersey však napriek tomu, že Macron preháňa, je potrebné brať do úvahy jeho varovania. "USA sú na pokraji obchodnej vojny s Čínou a zavádzajú clá na oceľ a hliník proti krajinám EÚ. Macron sa snažil poukázať na nebezpečenstvo protekcionizmu. Má pravdu, keď varuje pred neuváženými Trumpovými krokmi, hoci tvrdenia o riziku vojny sú prehnané,“ uviedol pre Pravdu Kelemen.

Francúzsky prezident okrem toho tiež tvrdí, že nastal čas na zmenu globálnych obchodných pravidiel. Uviedol to vo vyhlásení pre Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

"Ide o úplnú aktualizáciu pravidiel globálnej konkurencieschop­nosti,“ vyhlásil Macron. Agentúra Reuters uviedla, že šéf Elyzejského paláca chce, aby EÚ, USA, Čína a Japonsko pripravili návrh na reformu pravidiel WTO. O týchto plánoch by potom mohol rokovať summit krajín G20, ktorý sa bude konať na prelome novembra a decembra.