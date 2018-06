Malá mala strážiť zákonnosť, podľa opozície ju neustrážila

ODS vyzvala premiéra Andreja Babiša (ANO), aby dnes podvečer neuviedol Taťánu Malou (ANO) do úradu ministerky spravodlivosti. Malá, ktorú rovnako ako zvyšok vlády menoval v stredu prezident Miloš Zeman, nemá podľa opozície odbornú ani morálnu kvalifikáciu.

Bolo iba otázkou času, kedy česká opozícia udrie proti niektorému z vymenovaných ministrov nového Babišovho kabinetu. Ako prvú si iba deň po jej uvedení do funkcie vzala na mušku Taťánu Malú (ANO), ministerku spravodlivosti. V kresle šéfa rezortu má o. i. strážiť dodržiavanie paragrafov, ibaže, ako tvrdia najnovšie jej kritici, sama ich v minulosti porušila.

Koncipientska prax na papieri?

Podľa portálu iRozhlas vraj v diplomovej práci o rodinnom práve, ktorú obhajovala v roku 2011 na slovenskej súkromnej Paneurópskej univerzite, „odpísala viaceré pasáže a v jednom prípade dokonca aj s chybami“. ,,,Práca prešla rovnako ako každá testom na odhaľovanie plagiátov, a to bez problémov," bráni sa ministerka Malá v rozhovore pre český denník Právo s tým, že pasáže, ktoré v rámci povolených pravidiel citovala, neprekračujú povolený limit. Zároveň poradila kritikom, aby sa obrátili na oponenta práce, ktorý ju oceňoval. Prípadné odstúpenie nepripúšťa, pretože „stojím si za svojou diplomovou prácou, a teda nie je o čom ďalej hovoriť“.

Riaditeľ spomínanej univerzity Michal Mutňanský nechcel podľa českého Rádiožurnálu komentovať podrobnosti v súvislosti s diplomovou prácou. Ako dôvod uviedol, že nemá naštudovaný inkriminovaný text.

„Určite požiadam vedenie fakulty práva, aby preverilo kvalitu práce, ale námatkovo aj ďalšie práce z tohto obdobia, a dalo mi nejakú ucelenú správu,“ dodal riaditeľ s tým, že podľa slovenskej legislatívy nie je možné prípadné spätné odňatie titulu.

V súvislosti s činnosťou Paneurópskej univerzity české médiá pripomenuli, že slovenské úrady v minulosti dočasne pozastavili akreditáciu pre udeľovanie titulov v oblasti práva. Navyše, ako informovali rovnaké zdroje, Česká advokátska komora neuznáva vzdelanie získané na spomínanej škole.

Koncipientkou až v Dolnom Kubíne

Ministerka spravodlivosti Malá už reagovala aj na obvinenie, ktoré spochybňuje jej denné dochádzanie ako koncipientky zo svojho bydliska na južnej Morave do 300 kilometrov vzdialeného slovenského Dolného Kubína. Jej pôsobenie redakcii Aktuálne.cz však potvrdil advokát Jozef Polák, u ktorého Malá praxovala. Rovnaké stanovisko zaujala aj Slovenská advokátska komora. Zároveň však spresnila, že koncipientska prax vyžaduje každodennú činnosť.

„Vyžaduje to plný úväzok rovnako ako v Česku. Advokátsky koncipient sa venuje naplno príprave na povolanie advokáta a mal by byť v blízkosti dohliadateľa,“ pripomenula hovorkyňa komory Alexandra Donevová. Zároveň dodala, že Malá splnila predpoklady na prihlásenie sa na advokátske skúšky. „Prihlášku si však zatiaľ nepodala,“ dodala Donevová.

„Nedochádzala som denne do advokátskej kancelárie. Ak bolo treba, tak som tam ostávala. Dnes pracujem 200 kilometrov od bydliska, a nikoho to nepoburuje. Správne odpovede sú tie najjednoduchšie. Mrzí ma preto, že túžba zdiskreditovať ma, je až taká silná,“ bráni sa obviňovaná šéfka českého ministerstva spravodlivosti.

Ako v súvislosti s obvinením Malej povedal českému Rádiožurnálu odborný vedúci z pražskej právnickej fakulty David Elischer, z pohľadu kritikov ministerky kontroverzná práca je „štandardná po obsahovej aj formálnej stránke“.

Premiér Andrej Babiš, ktorý bol v čase vypuknutia „kauzy“ v Bruseli, ubezpečil novinárov, že sa ešte v piatok stretne s ministerkou. "Predpokladám, že to nejako vysvetlí. Určite sa o to budem zaujímať. Ako viem, obvinenia odmieta, a teda to musí vysvetliť,“ dodal šéf kabinetu citovaný portálom iHned.