92-ročná Američanka zastrelila svojho syna, chcel ju poslať do starobinca

92-ročná žena v Spojených štátoch zastrelila svojho o dvadsať rokov mladšieho syna kvôli tomu, že ju chcel umiestniť do opatrovateľského domu.

Po čine sa pokúsila zabiť tiež synovu priateľku, ktorá sa ale ubránila.

Incident sa odohral v pondelok na predmestí Phoenixu v štáte Arizona. Anna Blessingová žila v spoločnej domácnosti so synom, ktorý jej povedal, že je s ňou ťažké žiť, preto ju pošle do opatrovateľského domu. To žena nechcela, preto sa tomu pokúsila zabrániť.

K činu použila dve pištole. Jednou z nich niekoľkými výstrelmi zabila syna a potom zbraň obrátila proti jeho 57-ročnej priateľke. Tej sa podarilo zbrane zmocniť, Blessingová potom vytiahla druhú pištoľ, ktorú synova priateľka takisto zneškodnila.

Blessingová po zadržaní vyhlásila, že chcela následne spáchať samovraždu, ale pretože prišla o zbrane, nemohla sa pripraviť o život. Súd, ktorý stanovil kauciu na 500 000 dolárov, ju následne poslal do väzby.