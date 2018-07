Otočka o 180 stupňov: Trump uznal zasahovanie Ruska do amerických volieb

Donald Trump uznal závery amerických spravodajských služieb o zasahovaní Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Trump zároveň na stretnutí s predstaviteľmi Kongresu zopakoval, že má plnú dôveru v americké spravodajské služby. Zároveň podľa agentúry Reuters povedal, že prijíma ich záver, že Rusko zasahoval do predvlaňajších prezidentských volieb v Spojených štátoch. Ich výsledok to však podľa Trumpa neovplyvnilo.

„Povedal som slovo "mohol“ namiesto „nemohol“," povedal Trump novinárom v Bielom dome viac ako 24 hodín po jeho vystúpení s Putinom. „Veta mala byť: "Nevidím žiadny dôvod, prečo by to nemohlo byť Rusko,“ uviedla hlava USA.

Trump, ktorý dostal množstvo príležitostí na verejné pokarhanie Putina v Helsinkách, chválil ruského vodcu počas tlačovej konferencie za jeho „silné a mocné“ odmietnutie záverov amerických spravodajských agentúr, že ruský štát sa vmiešaval do volieb.

Video z Helsínk, v ktorom Trump tvrdil, že nevidí žiadny dôvod, prečo by Rusko zasahovalo do amerických volieb.

Trump sa takto vyjadril v Bielom dome po vlne kritiky, ktorá nasledovala po jeho pondelkovom rokovaní so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v Helsinkách. Trump totiž na spoločnej tlačovej konferencii s ruským prezidentom uviedol, že nevidí žiadny dôvod, prečo by Rusko zasahovalo do amerických volieb.

Trump však teraz tvrdí pravý opak pričom poznamenal, že v Helsinkách sa len nesprávne vyjadril. Podľa svojich slov mal na mysli opak, teda, že nevidí dôvod, prečo by Rusko nemalo byť zodpovedné za zasahovanie do volieb.

V Helsinkách Putin vyhlásil, že ruský štát „sa nikdy nevmiešal a nehodlá sa vmiešavať do amerických vnútorných záležitostí vrátane volebného procesu“. Ruský prezident takisto poznamenal, že chcel, aby voľby vyhral práve Trump a nie Hillary Clintonová.

Bavili sa aj o KĽDR

Šéf Bieleho domu zákonodarcov ubezpečil, že jeho administratíva dôrazne odrazí akýkoľvek pokus o zasahovanie do tohtoročných volieb do Kongresu.

Trump v utorok takisto uviedol, že v Helsinkách s Putinom diskutoval aj o programe jadrových zbraní v Severnej Kórei a že obaja lídri tiež diskutovali o znižovaní jadrových zbraní na celom svete.

Trump, ktorý v utorok hovoril s reportérmi v Bielom dome, uviedol, že v súvislosti so Severnou Kóreou nie je potrebné ponáhľať sa a že neexistuje žiadna lehota na činy.

McConnell: Európske krajiny sú priatelia USA, Rusi nie

Líder republikánskej väčšiny v americkom Senáte Mitch McConnell označil v utorok Severoatlantickú alianciu (NATO) za „najvýznamnejšiu vojenskú alianciu v dejinách“. Taktiež uviedol, že „európske krajiny sú naši priatelia a Rusi nie sú“.

Podľa McConnella existujú „nesporné dôkazy“, že Rusko sa snažilo ovplyvniť prezidentské voľby v USA v roku 2016. Uviedol, že Senát chápe „ruskú hrozbu“ a že je to „rozšírený názor tu v Senáte Spojených štátov medzi členmi oboch strán“.

Líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer predtým žiadal o okamžité vypočutie ministra zahraničných vecí Mikea Pompea a ďalších popredných vládnych predstaviteľov s cieľom dozvedieť sa viac o pondelkových rokovaniach prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského náprotivka Vladimira Putina medzi štyrmi očami v Helsinkách.