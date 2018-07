Čínsku verejnosť pobúrila kauza chybných vakcín

Čínsky premiér nariadil vyšetriť prípad chybných vakcín proti besnote určených pre deti a žiada tvrdé postihy pre firmy a osoby, ktoré sú do škandálu zapletené. Informovala o tom agentúra Reuters. Kauza je teraz najdiskutovanejšou témou na čínskych sociálnych sieťach. Doteraz sa nevyskytla správa, že by niektoré z detí kvôli očkovaniu ochorelo, prípadne sa u neho prejavili vedľajšie účinky. Spoločnosť Changsheng Biotechnology musela zastaviť výrobu vakcíny a stiahnuť ju z distribúcie.

Čínsky úrad, dohliadajúci na kvalitu potravín a liečiv (CFDA) minulý týždeň na základe tipu zistil, že spoločnosť Changsheng pri vakcíne proti besnote falzifikovala záznamy o výrobe a kontrole produktu, svojvoľne zmenila kritériá výrobného procesu aj vybavenie pri ňom používané, informovala agentúra Nová Čína. Vakcínou sa očkujú deti od veku troch mesiacov.

Úrady provincie Ťi-lin navyše niekoľko dní po vypuknutí škandálu uviedli, že ten istý výrobca predal minulý rok vyše 250-tisíc vakcín nižšej kvality, ktoré slúžia na očkovanie detí proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu.

Číňania vláde nedôverujú

Nedôveru verejnosti umocňuje spomienka na to, ako sa čínska vláda zachovala počas predchádzajúcej krízy, spojenej s verejným zdravotníctvom. V roku 2008 zomrelo osem detí a 300-tisíc ďalších ochorelo, keď vypili nápoj zo sušeného mlieka, v ktorom bol melamín. Táto organická zlúčenina sa používa pri výrobe umelých hmôt a priemyselných hnojív. Niekedy sa nezákonne pridáva do potravín, pretože pri testoch dokáže zastrieť nízky obsah bielkovín. V roku 2008 sa úrady najprv kauzu snažili ututlať.

„Chcela by som len vyjadriť, aký strach ako matka pociťujem … prípad s vakcínami – to je ako naliať jed do studne,“ napísala jedna z užívateliek na čínskej sociálnej sieti Weibo. „Mám naozaj strach,“ dodala. „Ľudia sa ma pýtajú, prečo nemám deti. To preto, že nechcem, aby pili závadné mlieko a boli očkované nepravými vakcínami… Nechcem, aby sa to, čo zakúsila naša generácia, stalo aj generácii nasledujúcej,“ dodala.

Čínski cenzori najprv kritické príspevky na sieti WeChat zmazávali, ale neskôr pustili uzdu rozhorčenej verejnej diskusii, napísal denník The Guardian.