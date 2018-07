Strednú Európu čaká jeden z najnáročnejších dopravných víkendov

Nemecko, ale aj vodičov smerujúcich na juh Európy čaká jeden z dopravne najnáročnejších víkendov roka. Vo dvoch velkých spolkových krajinách, v Bavorsku a Bádensku-Württembersku, sa totiž začínajú školské prázdniny. Najväčšie komplikácie nemecký autoklub ADAC očakáva v poobedných hodinách, a to vo všetky tri dni od piatku až do nedele.

„Ten, kto musí tento víkend použiť diaľnicu, musí mať enormnú trpezlivosť,“ varuje ADAC. Vo víkendovej premávke sa totiž stretnú ľudia smerujúci na dovolenku z dvojice južných spolkových krajín, ale aj cestujúci zo Saska, Hessenska alebo Dolného Saska, ktorí sa napokon budú musieť vrátiť, pretože tu čoskoro opäť začne škola. Autoklub preto odporúča cestu odložiť až na utorok alebo stredu.

V Nemecku sa varovanie pred zápchami týka prakticky všetkých hlavných diaľničných ťahov, predovšetkým však tých, ktoré smerujú zo severu na juh. Konkrétne ide napríklad o diaľnice A1 medzi Kolínom nad Rýnom a Hamburgom, A2 medzi Dortmundom a Hannoverom, A7 medzi Hamburgom a Füssenom na hraniciach s Rakúskom alebo A9 z Berlína do Mníchova.

Práve Berlín s Mníchovom a ich okolie majú cez víkend patriť k dopravne najproblematic­kejším miestam. Českým vodičom môže situáciu skomplikovať silná premávka tiež na diaľniciach A8, A95, A96 smerujúcich z bavorskej metropoly k rakúskym hraniciam.

Dopravu skomplikuje formula F1

Zápcham pravdepodobne neunikne ani táto alpská krajina, v ktorej sa očakávajú problémy na diaľnici A1 medzi Salzburgom a Viedňou, ale aj na diaľniciach A10 a A13 smerujúcich na hranice so Slovinskom, respektíve s Talianskom. Komplikácie je možné očakávať aj na rakúskej diaľnici A9 spájajúcej sever krajiny so Slovinskom cez Graz. Rakúsky autoklub ÖAMTC ďalej varuje pred hustou premávkou smerom do Maďarska, pretože v Budapešti sa cez víkend konajú preteky Formule 1, čo sa nepriaznivo prejaví na diaľnici A4 z Viedne na východ.

Dopravná situácia nebude o veľa lepšia ani v Taliansku či Slovinsku. V Taliansku sa okrem iného komplikácie predpokladajú aj na dvoch diaľniciach smerujúcich od rakúskych hraníc na juh, a to A22 a A23.

V Chorvátsku sa ráta s návalom áut

V Slovinsku bude problematické spojenie od rakúskych hraníc do Ľubľany a na diaľnici A2 smerujúcej odtiaľ do chorvátskej metropoly Záhreb, ale aj trasa od Grazu cez Maribor do Chorvátska. Zápcham sa asi nevyhne ani cesta E61 a diaľnica A1 tvoriaca spojenie medzi Rakúskom, Ľubľanou a slovinským prístavným mestom Koper.

Taktiež v Chorvátsku sa počíta s návalom áut. Pocítia ho najmä vodiči na diaľnici A1 medzi Záhrebom, Zadarom a Splitom. ADAC na týchto miestach varuje predovšetkým pred zápchami pred mýtnymi bránami. Komplikované tiež bude spojenie medzi Záhrebom a Rijekou, rovnako ako cesta odtiaľ do talianskeho Trieste. Jednoduché to nebudú mať ani vodiči na komunikáciách vedúcich pozdĺž pobrežia v okolí Plitvických jazier.