Zmetie trumpovcov modrá vlna?

Bude to ako referendum o politike Donalda Trumpa. O menej ako tri mesiace, 6. novembra, sa konajú v USA voľby do Kongresu. Američania budú vyberať celú 435-člennú Snemovňu reprezentantov a 35 zástupcov v 100-člennom Senáte. Obe komory Kongresu momentálne ovládajú republikáni prezidenta Trumpa. Ak by aspoň jedna prešla do rúk demokratov, mohlo by to vyústiť až do veľkej debaty o prípadnom odvolávaní súčasného šéfa Bieleho domu z funkcie. Vládca Oválnej pracovne bude tiež ťažšie presadzovať svoje iniciatívy.

"Už aby tu bol november,“ napísal Trump na sociálnej sieti Twitter. Reagoval tak na pravdepodobné víťazstvo republikána Troya Baldersona v špeciálnych voľbách do snemovne, ktoré sa konali v utorok v 12. kongresovom okrsku v štáte Ohio. Výhra je však veľmi tesná a porážku demokrata Dannyho O’Connora musia ešte potvrdiť úrady po zrátaní všetkých hlasov.

Lepší výsledok?

No republikáni sa pri Baldersonovi nadreli. Osobne ho prišiel podporiť Trump a postavil sa za neho populárny ohijský guvernér John Kasich. Výsledok je zatiaľ neoficiálna výhra Baldersona o menej ako 1 800 hlasov. V tomto obvode pritom v roku 2016 v preziden­tských voľbách získal Trump o 11 percent hlasov viac ako Clintonová a vtedajší republikánsky kandidát do snemovne Pat Tiberi tu vyhral s viac ako 66 percentami. Demokrati v 12. okrsku v Ohio naposledy zvíťazili v roku 1980.

"Vyzerá to tak, že republikánsky kandidát v obvode zvíťazil, ale ešte neboli zarátané provizórne lístky (hlasy voličov, pri ktorých je pochybnosť o oprávnenosti účasti na voľbách, pozn. red.). Ale je to okrsok, ktorý by mal byť výrazne prorepublikánsky. Reálne hodnotenie je, že táto strana by tu mala dosiahnuť lepší výsledok. Najmä po tom, čo jej kandidáta podporil Trump,“ reagoval pre Pravdu politológ Michael Kraft z Wisconsinskej univerzity. "Nezabúdajme, že išlo o špeciálne voľby a súboj sa zopakuje v novembri. Účasť bude vtedy asi oveľa vyššia. Povedal by som, že to prospeje demokratickému kandidátovi. Jeho strana postupuje energickejšie ako republikáni. Hovorí sa tomu fenomén modrej vlny. Mnoho demokratov, najmä ženy, nemajú radi Trumpa. A to sa do novembra nezmení,“ pripomenul Kraft.

Modrá vlna preto, lebo je to tradičná farba Demokratickej strany. "Červená vlna!“ tweetoval zase Trump po voľbách v Ohio burcujúc republikánov ich farbou.

Podľa analýzy televízie BBC bude počet žien uchádzajúcich sa v novembri o kreslá v Kongrese a guvernérske posty najvyšší v histórii. Vo veľkej miere sa na tom podieľajú demokratické kandidátky.

Vo viacerých prípadoch reprezentujú menšiny. V Kansase v jednom z obvodov v demokratických primárkach zvíťazila Sharice Davidsová, ktorá je lesba a pochádza z indiánskeho kmeňa Ho-Čunk. V Michigane zase vo svojom okrsku vyhrala Rashida Tlaibová. Keďže nemá v obvode vyzývateľa, už teraz je jasné, že bude prvou Američankou palestínskeho pôvodu, ktorá sa dostane do Snemovne reprezentantov.

Podľa priemeru prieskumov podľa stránky RealClearPolitics by momentálne do Kongresu volilo demokratov 45,1 Američanov a republikánov 40,1. Tri mesiace pred voľbami však nie je nič isté.

"Demokrati si potrebujú udržať svoje kreslá a v snemovni získať 24 republikánskych, aby komoru ovládli. Je 25 republikánskych kongresových okrskov, v ktorých Clintonová v roku 2016 Trumpa porazila. Demokrati sa výrazne mobilizujú,“ vysvetľuje profesor politológie Steffen Schmidt z Iowskej štátnej univerzity. "Čo sa týka Senátu, tak demokrati musia obhájiť 25 kresiel, kým republikáni iba osem. Demokratická strana si potrebuje udržať senátorov v 10 štátoch, v ktorých Trump vyhral nad Clintonovou,“ uviedol pre Pravdu Schmidt.

Nezhody v stranách

Aj profesorka politológie Lori Coxová-Hanová z Chapmanovej univerzity v Kalifornii si myslí, že demokrati sú v kampani energickejší ako republikáni.

"Mnoho ľudí hovorí o modrej vlne podobnej tej, ktorú sme videli v roku 2006. Ale je zložité to porovnávať, lebo politické prostredie sa odvtedy dramaticky zmenilo,“ uviedla pre Pravdu odborníčka. "Trump republikánskym kandidátom pomáha, a aj im škodí. Je schopný dať impulz svojim voličom, aby niekoho podporili. Ale rovnako na to s entuziazmom reagujú jeho kritici. Je možné, že snemovňu majú demokrati na dosah ruky. Republikáni majú výhodu v Senáte. Demokrati v ňom obhajujú veľa kresiel v štátoch, ktoré volili Trumpa. Víťazstvo jednej či druhej strany však možno bude len krátkodobé. Republikáni aj demokrati majú vnútorné problémy, čo sa týka smerovania politiky a líderstva,“ myslí si Coxová-Hanová.

Populisticko-pravicová politika šéfa Bieleho domu otvára v nadchádzajúcich voľbách dvere pre najrozmanitejšie prúdy americkej spoločnosti. Silno sa aktivizuje ľavicovejšie krídlo demokratov, ktoré reprezentuje vplyvný senátor Bernie Sanders. Jeho tvárou sa v posledných týždňoch stala aj iba 28-ročná Hispánka Alexandria Ocasiová-Cortezová. V demokratických primárkach v 14. kongresovom obvode v New Yorku v júni šokujúco porazila člena širšieho vedenia strany Josepha Crowleyho.

Schmidt upozorňuje, že ak chcú byť demokrati úspešní, mali by sa vyhnúť otvorenému konfliktu medzi progresívcami a centristami. "Vyzerá to totiž na vnútorný boj socialistického krídla strany s tým, čo sa dá nazvať tradičný establišment,“ pripomenul politológ.