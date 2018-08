Rozdeľovanie migrantov v EÚ chce Merkelová riešiť v partnerskom duchu

Šéfka nemeckej vlády to podľa agentúry DPA povedala po neformálnom stretnutí so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom na juhu Španielska.

Merkelová tiež uviedla, že migranti sú problémom všetkých krajín Európskej únie, nie len štátov pozdĺž Stredozemného mora. Jej vláda podporí Španielsko v snahách zastaviť silnejúci prúd migrantov, ktorí smerujú do Európy cez Stredozemné more z Maroka.

Merkelovú počas dvojdňovej návštevy u Sáncheza v letnom sídle španielskych premiérov v Andalúzii čakajú hlavne rokovania o migrácii.

Španielsko je od pondelka prvou krajín, ktoré s Nemeckom uzavrelo dohodu o navrátení migrantov zachytených na nemeckých hraniciach, ktorí sa už predtým zaregistrovali v Španielsku. Berlín vedie podobné rozhovory aj s Gréckom a s Taliansku, odkiaľ prichádza do Nemecka ešte viac migrantov než zo Španielska.

Podľa takzvaného dublinského systému by sa o migranta mal postarať ten štát EÚ, na ktorého územie vstúpi ako prvé. Avšak ako uviedla Merkelová, tento princíp nefunguje, pretože keby to bolo naopak, neprišiel by do Nemecka jediný utečenec. Nemecko pritom v posledných rokoch zápasí so silným prílivom migrantov.