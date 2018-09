Ukrajina sa vyľudňuje. Môže nastať katastrofa

Veľmi zlú situáciu už priznal šéf diplomacie Pavlo Klimkin, ktorý ju označil za katastrofálnu: „Každý rok odchádza z Ukrajiny približne milión občanov,“ upozornil v televízii ICTV. Slová o katastrofe nie sú prehnané a zvlášť to platí o výhľade do vzdialenejšej budúcnosti. Môže totiž nastať populačná pohroma.

O pokračujúcej tendencii odlevu obyvateľov napovedá prieskum Kyjevského medzinárodného sociologického ústavu. „Odísť do zahraničia je pripravených 45 percent Ukrajincov, aby si zarobili viac peňazí,“ informoval o ankete server ZN. Zo zistení zároveň vyplynulo, že takmer desať percent občanov sa nedokáže vo vlasti uplatniť so svojím povolaním.

Alarmujúci je napríklad počet medicínskych pracovníkov, ktorí sa rozhodli nájsť si zamestnanie v zahraničí. Za posledné roky ich odišlo až 70-tisíc, pričom lekárov bolo 10-tisíc. Nečudo, pretože na Ukrajine, kde sú celkovo nízke platy, sú slabo ohodnotení dokonca aj tí, čo zachraňujú životy.

Podľa štatistík lekár mesačne zarobí v prepočte menej ako 350 eur. „Porovnajte si, kde je lepšie,“ poznamenal pre stanicu BBC Taras Ganič, ktorý vyučuje na lekárskej fakulte v Užhorode, v narážke na manželku, čo pracuje ako neurologička v neďalekom Maďarsku. Zdôraznil, že jeho žena dostane v čistom 2-tisíc až 2,5 tisíca eur každý mesiac podľa počtu služieb.

Obavy z neuveriteľného poklesu počtu obyvateľov na Ukrajine sú podložené odhadom Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Upozornila, že kým po vzniku samostatného štátu – čiže po rozpade Sovietskeho zväzu – v ňom žilo približne 52 miliónov ľudí, v roku 2050 by populácia mohla dosahovať už len 32 miliónov. Keby sa to splnilo, pre krajinu s obrovskou rozlohou by to bolo už na úrovni katastrofy. Mimochodom, pred štvrťstoročím odchádzalo ročne preč okolo 200-tisíc Ukrajincov, v súčasnosti ich je až päťnásobne viac.

Domovinu opúšťajú z viacerých dôvodov. „Sú to predovšetkým nízke platy, potom chýbajúce pracovné miesta, nestabilné podmienky podnikania, korupcia, rastúce riziká osobnej bezpečnosti a tiež nedôvera k súdnictvu,“ povedala podľa serveru Vesti analytička Lidija Tkačenková Inštitútu demografie a sociálneho výskumu v Kyjeve.

Odborníčka naznačila, že Ukrajina čelí hrozbe odlevu mozgov: „V minulom roku odišlo študovať do zahraničia 70-tisíc ľudí.“ povedala s tým, že v podstate všetci po dokončení univerzity majú šancu uplatniť sa v krajinách, kde získajú diplom.

Alexej Pozňak z rovnakého inštitútu, kde pôsobí Tkačenková, podčiarkol, že Ukrajinci húfne odchádzajú, pretože im chýba perspektíva: „V súčasnosti idú preč, lebo sú úplne sklamaní z politiky štátu a z reforiem, nevidia budúcnosť.“

Oveľa lepšie živobytie ako doma po získaní pracovného povolenia nachádzajú hlavne vo východoeurópskych štátoch EÚ, ako sú Česko, Poľsko a Slovensko. Vyplýva to aj z jazykovej príbuznosti. Väčšia emigrácia aj z dôvodu zhoršujúcich sa podmienok sa pritom dotkla aj ukrajinských Židov. Podľa údajov z Izraela ich do tejto krajiny prišlo vlani o 20 percent viac v porovnaní s rokom 2016.