Akí nacionalisti sa presadia? Bannon hovoril so Zemanom

Český prezident Miloš Zeman v nedeľu prijal bývalého šéfa prezidentskej kampane Donalda Trumpa radikálneho pravičiara Stevea Bannona. Zjednotí exstratég Bieleho domu európskych populistov? A akú úlohu hrá v jeho plánoch Zeman? V rozhovore pre Pravdu na to odpovedal Jiří Pehe, politický komentátor a riaditeľ New York University v Prahe.

Prečo sa prezident Miloš Zeman rozhodol stretnúť so Steveom Bannonom? Hovorca hlavy štátu Jiří Ovčáček uviedol, že to bolo na žiadosť Američana.

Vidím dva hlavné dôvody schôdzky z pohľadu prezidenta Zemana. Česká hlava štátu dlhodobo razí až veľmi extrémne protiimigračné postoje. Svojím spôsobom sa zhodujú s tým, čo v poslednom čase hovorí aj premiér Andrej Babiš. Znamená to, že Česko nemá prijímať žiadnych migrantov. Tieto postoje sú aj otvorene protiislamské. Zeman vidí v tom, čo hovorí Bannon, podporu pre svoje tvrdenia. Ich názory na migráciu sa do značnej miery prekrývajú. Druhý dôvod stretnutia spočíval v snahe Zemana dostať sa do Bieleho domu.

Český prezident už po zvolení Donalda Trumpa hovoril, že pozvanie dostal.

Zeman si veľmi praje stretnutie v Bielom dome a často o tom hovorí. Dokonca vyčíta českej diplomacii a veľvyslancovi v USA Hynekovi Kmoníčkoví, že to nezariadili. Zeman vie, že Bannon odišiel z Bieleho domu, ale zrejme má stále istý vplyv, takže prezident dúfa, že by mu mohol otvoriť dvere k ceste do Ameriky.

Bannon bol v Prahe v máji, nedávno navštívil aj Maďarsko. Čo pre neho a jeho nacionalistickú a protiimigračnú politiku znamená pôsobenie v regióne strednej Európy?

Steve Bannon založil nadáciu, ktorej cieľom je pomáhať a koordinovať postoje nacionalistických strán pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji budúceho roku. V strednej Európe má pomerne veľký rezervoár nacionalistov. Je to región, ktorý je špecifický tým, že sú v ňom všade pri moci strany, ktoré hlásajú veľmi silné protiimigračné postoje. V prípade Maďarska a Poľska sú to aj nacionalistické názory a de facto nepriateľstvo proti liberálnej demokracii. Pre Bannona je to prínosné z hľadiska toho, na akú politickú úroveň sa tu dostane. Je iné, keď ho prijme český prezident či maďarský premiér Viktor Orbán, ako keď sa len rozpráva s Marine Le Penovou.

Keď Bannon ohlasoval svoju nadáciu, tak v tej súvislosti z Česka zneli opatrné hlasy aj od ľudí, ktorí by mu mohli byť blízki, ako napríklad Tomio Okamura. Dá sa Bannonova návšteva Zemana vnímať tak, že chce byť akceptovateľnejší pre strany, ktoré prezidenta podporujú?

Určite. Ale je tu jedna veľká neznáma, hoci sa pohybujeme už na úrovni špekulácií. O európskych extrémistických a krajne pravicových stranách sa často hovorí, že sú financované z Ruska. Bannon svoje politické názory otvorene označuje za nacionalistické a populistické. Nie je však jasné, do akej miery sa jeho záujmy prekrývajú s tými ruskými. Možno sa s prezidentom Zemanom chcel porozprávať aj o tom.

Má Američan Bannon nejakú šancu aspoň do istej miery zjednotiť európske populistické a krajne pravicové strany minimálne v súvislosti s voľbami do europarlamentu?

Vytvorenie nejakej nacionalistickej internacionály je veľmi zložité. Možno až nemožné. Kým sa nacionalisti dostanú k moci, tak sú v teoretickej rovine schopní hovoriť o spoločných záujmoch. Ako je napríklad boj proti migrácii či Európskej únii. Ak však už nacionalisti začnú vládnuť, tak majú agendu zameranú na ich krajinu. A tu sa končí spolupráca, lebo sa ukáže, že ich záujmy sa v jednotlivých štátoch môžu vylučovať. Bolo to veľmi jasné, keď bol prezident Zeman minulý týždeň v Nemecku. Vyhlásil, že je mu sympatická protiimigračná politika Alternatívy pre Nemecko (AfD). Nemôže ju však naplno podporovať, lebo chce zrušenie Benešových dekrétov. Jasne sa tu prejavilo, kde má nacionalistická spolupráca hranice. V súvislosti s Bannonom sú aj ďalšie otázky.

Aké?

Či je spôsob, ako zladiť záujmy amerických nacionalistov a tých európskych. Pokiaľ Bannon reprezentuje ideológiu ekonomického nacionalizmu a je autorom Trumpovho programu Amerika na prvom mieste, tak je otázne, čo môže ponúknuť európskym nacionalistom. Veď tí vo svojich programoch tvrdia, že chcú, aby ich krajina bola na prvom mieste.