V Nemecku odsúdili dvoch mužov za vojnové zločiny v Sýrii

Na doživotie poslal v pondelok súd v západonemeckom Düsseldorfe Sýrčana, ktorého uznal vinným z vojnových zločinov. 43-ročný muž mučil, vraždil a unášal, informovala agentúra DPA. Za vojnové zločiny a členstvo v teroristickej organizácii odsúdil v pondelok súd vo Frankfurte nad Mohanom tiež 32-ročného Nemca. Druhý z mužov by si mal odpykať desaťročný trest.

Podľa súdu v Düsseldorfe 43-ročný Sýrčan velil milíciám, ktoré operovali v rámci Slobodnej sýrskej armády (FSA) v Halabe (Aleppe). Civilné obyvateľstvo v severosýrskej provincii terorizoval – unášal ľudí, zajatcov potom mučil a vraždil. Podľa súdu sa činov dopúšťal „sčasti vlastnou rukou“ a sčasti za ne bol zodpovedný.

Sýrčan, ktorý bol potrestaný doživotným väzením, podľa súdu odišiel v roku 2015 zo Sýrie do Nemecka, kde ho v utečeneckom tábore spoznala jedna z obetí. Po niekoľkomesačnom sledovaní ho polícia v apríli 2016 zadržala v západonemeckom meste Münster.

Súd vo Frankfurte nad Mohanom v pondelok zhodou okolností vyniesol rozsudok nad iným islamistom, ktorého takisto uznal vinným z vojnových zločinov a navyše z členstva v teroristickej organizácii Islamský štát (IS). 32-ročný nemecký občan Abdelkarim E. B. by si mal odpykať desať rokov za mrežami za to, že bol v novembri 2013 prítomný v Halabe. Mučenie nakrúcal na videokameru. Nemec bol už v roku 2016 odsúdený na osem a pol roka väzenia za účasť v zahraničnom ozbrojenom konflikte. Teraz uložený desaťročný trest je súhrnný.