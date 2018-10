Guardian: Londýn tajne rokuje o dlhšom prechodnom období brexitu

Vyjednávači Európskej komisie a britskej vlády v tichosti preberajú možné predĺženie prechodného obdobia po odchode Británie z Európskej únie. S odvolaním sa na vysoko postavené úniové zdroje to napísal web denníka The Guardian.

Cieľom „tajného plánu“ je vraj presvedčiť severoírskych unionistov, ktorí v britskom parlamente podporujú menšinovú vládu konzervatívcov, že na nimi kritizovaný záložný scenár pre írsku hranicu nikdy nedôjde.

Na vytvorenie „poistky“ pre budúci režim na hranici medzi Írskom a Severným Írskom sa Londýn a EÚ dohodli, aby zabránili vzniku tradičných hraničných kontrol. Opatrenie by vstúpilo do hry v prípade, že by obe strany do konca prechodného obdobia nenašli lepšie kompromisné riešenie.

Presná podoba tejto časti „rozvodovej dohody“ ešte nebola stanovená, avšak minulý december Británia prijala návrh EÚ, pod ktorým by Severné Írsko po brexite prakticky zostalo v úniovej bezcolnej zóne. Vyjednávanie v tejto veci sú už niekoľko mesiacov na mŕtvom bode, minulý týždeň však viacero médií informovalo, že Británia sa chystá urobiť ústupky a pripustiť možnosť kontrol tovaru putujúceho medzi Severným Írskom a zvyškom Británie.

Pod právom, ale bez zastúpenia

Severoírska Demokratická unionistická strana (DUP) od začiatku vyjednávania odmieta, aby v Severnom Írsku po brexite platili iné pravidlá ako vo zvyšku Británie, a jej predstavitelia teraz avizujú, že strana by nemusela v parlamente dohodu o vystúpení z EÚ podporiť.

Podľa The Guardian sa preto v tichosti rokuj o pridaní klauzuly o predĺžení prechodného obdobia, ktoré je aktuálne naplánované do decembra 2020. Dĺžka akejkoľvek nadstavby údajne ešte nebola dohodnutá, denník však uvádza, že súčasné rozhovory by mohli zapríčiniť výrazne dlhšie provizórium oproti súčasným 21 mesiacom. Počas neho by Británia stále podliehala pôsobnosti európskeho práva, ale v úniových inštitúciách by nemala akékoľvek zastúpenie.

Nezhody s DUP okolo severoírskej poistky sú len posledným zo série problémov, ktorým čelí britská premiérka Theresa Mayová. Keď bude schopná včas doladiť dohodu s Bruselom, bude mať pred sebou tvrdý boj v parlamente, kde okrem DUP nemá istú ani podporu časti vlastných poslancov. Pokrok v rokovaniach Británie s EÚ si mnohí sľubujú od summitu šéfov štátov a vlád EÚ na budúci týždeň v Bruseli.