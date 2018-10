Trump pochybuje o skutočnom vplyve človeka na klimatické zmeny

Vyhlásil to v rozhovore pre televíziou CBS News, ktorý stanica odvysielala v nedeľu večer miestneho času (dnes nadránom SELČ). Šéf Bieleho domu tiež povedal, že vedci z celej veci urobili obrovskú politickú agendu.

„Nemyslím si, že je to kačica,“ povedal o klimatických zmenách. Médiá v tejto súvislosti pripomenuli, že počas volebnej kampane Trump označil otepľovanie planéty za mystifikáciu, a že po nástupe do prezidentskej funkcie sa jasnému postoju vyhýbal.

„Neviem ale, či je dielom človeka. Poviem to takto. Nechcem míňať bilióny a bilióny dolárov. Nechcem stratiť milióny a milióny pracovných miest,“ uviedol s tým, že teploty sa rovnako tak môžu vrátiť na pôvodné hodnoty. Ako by sa to mohlo stať, nespresnil.

Trumpov komentár o otepľovaní urobil len týždeň potom, čo Medzivládny panel OSN pre klimatické zmeny (IPCC) varoval, že ciele parížskej klimatickej dohody z roku 2015, a to udržať globálne otepľovanie čo najbližšie k 1,5 stupňami Celzia v porovnaní s teplotou v období pred industrializáciou, možno teraz dosiahnuť už len pomocou rýchlych a ďalekosiahlych zmien vo všetkých oblastiach spoločnosti.

Trump sa v relácii televízie CBS 60 Minutes vyjadril aj k rade ďalších tém. Zopakoval, že vďaka jeho úsiliu sa zásadne zlepšili vzťahy medzi Washingtonom a Pchjongjangom, lebo ešte deň pred jeho nástupom do Bieleho domu boli Spojené štáty na pokraji vojny so Severnou Kóreou.

Venoval sa tiež problému zasahovania do amerických volieb. Pokiaľ ide o prezidentské voľby v roku 2016, je Trump presvedčený, že do nich Rusko zasahovalo. Myslí si však, že Moskva nebola sama a že hlasovanie sa snažila ovplyvniť aj Čína. Trump v septembri na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN obvinil Peking, že sa pred novembrovými kongresovými voľbami v USA snažil ovplyvniť mienku Američanov, čo ale Čína odmietla.

Na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina Trump povedal, že je možné, že šéf Kremľa má prsty v prípadných atentátoch, ako bol napríklad pokus otráviť nervovou látkou niekdajšieho ruského agenta Sergeja Skripala v Británii.

Na komentár moderátorky, že nikdy nebol na Putina vo verejnom vyhlásení tvrdý, Trump odpovedal, že voči nemu postupuje naopak veľmi dôrazne. Zdôraznil, že na summite v Helsinkách počas rokovaní medzi štyrmi očami bol na ruského prezidenta veľmi tvrdý. Dodal, že o jeho ráznom postoji voči ruskému prezidentovi svedčí aj to, že Ukrajine poskytol útočné zbrane a protitankový arzenál, k čomu sa jeho demokratický predchodca Barack Obama neodhodlal.