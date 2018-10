Pompeo v Rijáde: S kráľom Salmánom témou novinár Chášukdží

Mike Pompeo po prílete do Rijádu.

Mike Pompeo po prílete do Rijádu. Autor: LEAH MILLIS

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pricestoval v utorok do saudskoarabskej metropoly Rijád, kde sa stretne s tamojším kráľom Salmánom. Na sociálnej sieti Twitter to potvrdila hovorkyňa rezortu diplomacie USA Heather Nauertová.

Pompea vyslal do Rijádu americký prezident Donald Trump v súvislosti s prípadom zmiznutia novinára Džamála Chášukdžího. Saudskoarabský prispievateľ amerických novín The Washington Post zmizol na pôde konzulátu svojej krajiny v tureckom Istanbule 2. októbra. Prípad vniesol napätie do vzťahov Rijádu a Washingtonu, uviedla agentúra Reuters.

Budovu saudskoarabského konzulátu v Istanbule po tureckom vyšetrovacom tíme medzitým – po zhruba deviatich hodinách prehľadávania priestorov – opustili aj saudskoarabskí vyšetrovatelia.

Turecký tím s približne desiatimi vyšetrovateľmi opustil konzulát ako prvý. Zhruba o hodinu ho nasledoval turecký prokurátor a krátko po ňom aj saudskoarabský tím, ktorý odviezli tri vozidlá. Pred konzulát tiež pristavili štyri vozidlá súdnych orgánov, ktoré odviezli odobraté vzorky pôdy a kovové dvere zo záhrady, uviedli pre Reuters svedkovia prítomní na mieste.

Medzinárodné pobúrenie

Kým prebiehala prehliadka priestorov konzulátu, spravodajská televízia CNN a denník New York Times uviedli, že Saudská Arábia pripravuje priznanie, podľa ktorého k usmrteniu Chášukdžího došlo počas výsluchu, ktorý sa vymkol spod kontroly.

New York Times s odvolaním sa na zdroj oboznámený s plánmi Saudskej Arábie napísal, že výsluch alebo predvedenie Chášukdžího nariadil saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán. Saudskoarabská vláda bude podľa zdroja kryť korunného princa obvinením predstaviteľa tajných služieb z nepodarenej operácie.

Chášukdží patril medzi popredných kritikov vplyvného Muhammada bin Salmána. Novinár zmizol po tom, čo 2. októbra vstúpil do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule, aby si tam vyzdvihol dokumenty potrebné pre sobáš so svojou tureckou snúbenicou. Chášukdžího rodina v pondelok v písomnom vyhlásení vyzvala na nezávislé a nestranné vyšetrovanie okolností jeho zmiznutia.

Prípad vyvolal medzinárodné pobúrenie voči Saudskej Arábii. Viacero médií i manažérov odrieklo účasť na plánovanej konferencii o investíciách, ktorá by sa mala konať tento mesiac v Saudskej Arábii.