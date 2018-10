Epidémia eboly v Kongu zatiaľ nepredstavuje celosvetové riziko

Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) sa síce môže rozšíriť aj do okolitých krajín a je "znepokojujúca", jej rozsah však zatiaľ nespĺňa kritéria na vyhlásenie zdravotného ohrozenia celosvetového rozmeru. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) to uviedla v stredu po zasadnutí krízového výboru, ktoré zvolala v súvislosti s rastúcim počtom prípadov nakazenia ebolou v tejto krajine.