Putin dal útok na škole v Kerči za vinu globalizácii

„Včerajšia tragédia je, súdiac podľa všetkého, aj výsledkom globalizácie, akokoľvek by to znelo divne. Predsa na sociálnych sieťach a internete vidíme, že tam vznikajú celé spoločenstvá. Všetko začalo známymi tragickými udalosťami na školách v Spojených štátoch,“ vyhlásil Putin. "Mladí ľudia s nestabilnou psychikou si vytvárajú akýchsi falošných hrdinov. Znamená to, že my všetci, nielen v Rusku, ale na celom svete všeobecne zle reagujeme na meniace sa podmienky. Znamená to, že nevytvárame potrebný zaujímavý a užitočný obsah pre mladých ľudí – a tí sa chytajú náhrad hrdinstva, čo vedie k podobným tragédiám, "dodal.

Prezident reagoval na otázku moderátora ohľadom stredajšej tragédie v Kerči, kde jeden zo študentov podľa vyšetrovateľov zabil brokovnicou a podomácky vyrobenou bombou dve desiatky spolužiakov a pedagógov. Podľa médií páchateľa fascinovala tragédia v americkej škole Colombine, kde v roku 1999 dvaja študenti zabili 13 ľudí a spáchali samovraždu. Podľa záberov z kamier sa aj študent Vladislav Rosljakov obliekol ako jeden zo strelcov z Colombine a tiež sa zastrelil v školskej knižnici.

Moderátor pripomenul, že prvá debata vo Valdajskom klube sa odohrala krátko po beslanskej tragédii, kedy 1. septembra 2004 asi 30 čečenských ozbrojencov vniklo do školy v meste Beslan v Severnom Osetsku a zadržalo 1120 ľudí. Zásah ruských ozbrojených si vyžiadal 331 obetí z radov rukojemníkov (186 boli deti), zabitých bolo 31 teroristov a 12 príslušníkov špeciálnych síl.