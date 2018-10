Zomrel Nór, ktorý prekazil Hitlerove nukleárne ambície. Mal 99 rokov

Roenneberg bol najmladším členom Operácie Gunnerside – v tom čase mal len 23 rokov -, ktorej cieľom bolo preniknúť do prísne stráženej továrne na výrobu tzv. ťažkej vody (D2O) v nórskom mestečku Rjukan a zničiť jej kľúčové časti.

Jeho šesťčlenná skupina, ktorú Roenneberg sám vybral a viedol, zoskočila na padákoch na zasneženú náhornú plošinu asi 50 kilometrov od továrne. Po štyroch dňoch pochodu na lyžiach sa pripojila k prieskumníkom pôvodnej skupiny.

Thompson ako dôkaz

Do továrne Norsk Hydro sa záškodníci dostali cez bránu železničnej vlečky. Prenikli až do prevádzkovej haly, kde upevnili nálože. Pri ústupe zanechali v snehu samopal Thompson ako dôkaz toho, že ide o akciu britských vojenských jednotiek. Chceli tak zamedziť odvetným akciám Nemcov proti nórskym civilistom. Výbuchy, ktoré nasledovali, továreň ťažko poškodili a výrazne spomalili nemecký projekt vývoja jadrovej zbrane.

Diverzná skupina, ktorej členov sa nacistom nepodarilo chytiť, následne vyslala do Londýna depešu o úspechu akcie. Nórom sa podarilo dostať do neutrálneho Švédska a boli letecky prevezení do Anglicka, kde ich vyznamenali.

Douglas v hlavnej úlohe

Na továreň Norsk Hydro bol krátko pred Roennebergovou akciou podniknutý neúspešný útok, pri ktorom záškodnícka skupina ani nedosiahla cieľové miesto a nacisti desiatky jej členov chytili a zabili.

Roenneberg sa narodil 30. augusta 1919 v meste Aalesund. Po nemeckej invázii do Nórska v roku 1940 utiekol do Británie, kde absolvoval vojenský výcvik. Po oslobodení svojej vlasti sa stal rozhlasovým reportérom, ale len zriedkavo hovoril o svojich vojnových zážitkoch.

Operácia Gunnerside bola spracovaná aj vo viacerých filmoch a televíznych seriáloch. Napríklad v Hollywoode vznikol v roku 1965 film Hrdinovia z Telemarku s Kirkom Douglasom v hlavnej úlohe. V Nórsku nakrútili v roku 2015 šesťdielny seriál Kampen om tungtvannet, ktorý vysielala Česká televízia pod názvom Boj o ťažkú vodu.