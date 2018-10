Česko oslavuje storočnicu vzniku Československa

Na Hradčanskom námestí v Prahe predpoludním slávnostne zložilo prísahu 900 vojakov, 240 policajtov a 120 hasičov. Na podujatí sa napríklad zúčastnili minister obrany Lubomír Metnar, náčelník generálneho štábu armády Aleš Opata, policajný prezident Tomáš Tuhý, riaditeľ Hasičského záchranného zboru Drahoslav Ryba, premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman, ktorý v príhovore odkazoval aj na nedávne úmrtia českých vojakov v Afganistane.

„Je v záujme Českej republiky, aby v Afganistane nevzniklo ďalšie teroristické centrum, ktoré by pripravovalo útoky na civilizované krajiny, ako sa po prvý raz, ale nie naposledy, stalo v roku 2001 útokom na newyorské dvojičky. Vtedy v roku 2001 som povedal, že sa s teroristami nevyjednáva. S teroristami sa bojuje. A dnes len dodávam, že sa pred teroristami neuteká,“ cituje českého prezidenta spravodajská televízia ČT24.

Babiš mal popoludní na programe pracovný obed s predstaviteľmi viacerých štátov. Na obed v Kramářovej vile pricestovali slovenský premiér Peter Pellegrini, poľský predseda vlády Mateusz Morawiecki, premiér Luxemburska Xavier Bettel, slovinský vicepremiér Miro Cerar, rumunský minister zahraničných vecí Teodor Melescanu a chorvátska vicepremiérka Marija Pejčinovičová Buričová. Babiš spolu s Pellegrinim tiež popoludní otvorí historickú budovu Národného múzea v Prahe.

Pri príležitosti osláv storočnice do Prahy v piatok pricestoval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa ešte v ten večer stretol s prezidentom Zemanom i s Babišom. V sobotu ráno sa francúzska hlava štátu prešla s českým premiérom po Prahe, pričom nevynechali ani Karlov most, a spoločne tiež navštívili výstavu v Národnej galérii v Prahe. Macron následne z Prahy odišiel na summit do Istanbulu, informuje spravodajský portál iDNES.cz.

V Prahe sa tiež popoludní uskutočnil Pochod pre republiku, ktorý zorganizovala Česká obec sokolská. Pochod smeroval z Kampy až na Václavské námestie, pričom na jeho čele hrala kapela a súčasťou sprievodu bolo aj vozidlo s hercom, ktorý stvárňoval prvého prezidenta Československa Tomáša Garriguea Masaryka. Na pochode sa zúčastnili stovky ľudí. V českej metropole sa koná aj protestný pochod, ktorý zorganizovala aktivistická skupina Kaputin.

Výročie vzniku Československa v Prahe oslávia aj viacerými kultúrnymi podujatiami, ako sú napríklad koncerty či výstavy. Národné divadlo v Prahe v pripravilo slávnostnú inscenáciu opery Libuše od Bedřicha Smetanu. Počas víkendu si záujemcovia a záujemkyne môžu výnimočne prezrieť aj vládne paláce, v sobotu je otvorená aj budova Úradu vlády a tiež sídla viacerých ministerstiev.

Oslavy nevynechali ani české regióny. V meste Břeclav v sobotu odhalili obnovený Pomník svornosti a v obci Rudice zase pomník so sochou prezidenta Masaryka. Oslavy sa konajú napríklad v Ostrave, Zlíne či Jablonci nad Nisou.