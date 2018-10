Japonská firma má odškodniť Juhokórejčanov za nútené práce

Spoločnosť Nippon Steel & Sumitomo Metal, ktorá je druhým najväčším producentom ocele na svete, má každému zo žalujúcich vyplatiť 100 miliónov wonov (73-tisíc eur). Japonské ministerstvo zahraničia si kvôli prípadu predvolalo juhokórejského veľvyslanca.

Juhokórejský najvyšší súd rozhodol, že právo bývalých robotníkov na náhrady nebolo zrušené zmluvou z roku 1965, ktorá normalizovala diplomatické vzťahy medzi oboma krajinami. Oceliarne už verdikt označili za hlboko poľutovaniahodný. Kým podnikne ďalšie kroky, firma rozhodnutie juhokórejského súdu preskúma.

94-ročný I Čun-sik je jediným žijúcim žalujúcim zo štvorice Juhokórejčanov. V rozhovore s juhokórejskou televíziou uviedol, že bolo srdcervúce teraz udalosť sledovať.

Niektorí juhokórejskí činitelia a experti sa obávajú, že rozhodnutie súdu by mohlo mať negatívny vplyv na vzájomné vzťahy oboch krajín. V prípade, že firma odmietne odškodnenie zaplatiť, žalujúca strana by mohla požadovať zabavenie majetku spoločnosti na území Južnej Kórey. To môže viesť k odchodu niektorých japonských podnikov z krajiny a k obmedzeniu japonských investícií. Juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí už v roku 2016 varovalo, že zhabanie majetku firmy by mohlo viesť k „nezvratnej katastrofe“ vo vzťahoch oboch krajín.

Japonská diplomacia zdôraznila, že otázky odškodnenia boli s konečnou platnosťou uzavreté zmluvou z roku 1965. Minister zahraničia Taro Kono vyplácanie reparácií označil za nemysliteľné, verdikt juhokórejského najvyššieho súdu je podľa neho v rozpore s normalizačnou dohodou. Na tú sa odvolávali aj japonské súdy, ktoré sťažnosti Juhokórejčanov už skôr odmietli.

Japonsko okupovalo a ovládalo Kóreu v rokoch 1910–1945. Neexistujú žiadne oficiálne odhady počtu Kórejcov, ktorí boli nasadení na nútené práce v Japonsku, podľa médií ich ale boli státisíce.