Mexický 'krpáň' Guzmán čaká na ortieľ

Policajti eskortujú mexického narkobaróna Guzmána, ktorého priviezli špeciálnou leteckou linkou na malé letisko MacArthur na Long Islande vzdialenom asi hodinu jazdy od New Yorku. Autor: SITA/AP

Urobil tak v snahe zabrániť pokusom hlavne chudobných vrstiev v Mexiku opísať zločinca ako dobrodinca, novodobého Robina Hooda. Ospevovali ho v baladách známych ako narco-corridos. Mexická ulica Guzmána asociovala s Ježišom Malverde, „alternatívnym svätcom“, ochrancom banditov, obchodníkov s drogami a bedárov. Ako však pripomenul prokurátor Kuipers, El Chapo „nie je národným hrdinom, ale malým rakovinovým nádorom, ktorý šíril metastázy“. Slová Kuipersa zazneli v noci na utorok, na začiatku procesu, ktorý možno bude trvať až štyri mesiace.

Chýba obvinenie z vrždenia

„Prvým krokom je výber dvanástich členov poroty a šiestich náhradníkov. Samotné súdne konanie odštartujú úvodné prejavy až 13. novembra,“ oznámili novinárom v súvislosti z megaprocesom, v ktorom vlastným menom Joaquin Guzmán Loire (59) čelí 17 bodom obvinenia. Okrem iného z únosu, pašovania drog, prania špinavých peňazí či skladovania zbraní.

Šéfa obávaného drogového kartelu Sinaloa odsúdili v Mexiku ešte v 90. rokoch na dvadsať rokov za vraždu a obchod s drogami. V USA ho prokuratúra zase viní z vybudovania rozsiahlej kriminálnej siete, ktorá v rokoch 1989 až 2014 prepravila a distribuovala okolo 200 ton drogy z Kolumbie do USA a Kanady. Ako potvrdil aj prokurátor Kuipers, Krpáňa však neobvinia z vrážd, hoci ich má na svedomí asi 30. Bola to totiž podmienka mexickej strany pred jeho vydaním do USA. A tak Guzmánovi nehrozí trest smrti, ale „iba“ doživotné väzenie. Skutočne doživotné, pretože v amerických federálnych zákonoch zrušili „podmienené predčasné prepustenie“.

„S narkotikami som začal ako pätnásťročný. Bol to takpovediac jediný spôsob, ako zarobiť a kúpiť si jedlo, prežiť,“ zdôveril sa narkobarón v roku 2015 v rozhovore, ktorý poskytol americkému hercovi Seanovi Pennovi, zverejnil ho časopis Rolling Stone. Neskôr si však už mohol kúpiť napríklad pozlátený samopal AK-47 či briliantmi vyzdobenú pištoľ. Mohol si najať aj celú armádu zabijakov.

Osudné interview

Ako sa však ukázalo, interview v časopise sa mu napokon stalo osudným, keď ho práve na základe spomínaného kontaktu polícia vysliedila po dvojnásobnom úteku z väzenia. Prvýkrát sa dostal na slobodu v čase, keď si odpykával dvadsaťročný trest z roku 1993 a mexické úrady rozhodli o jeho vydaní do USA. Podplatil viacerých dozorcov väznice s maximálnou ochranou a 19. januára 2001 utiekol v dodávke prevážajúcej bielizeň.

Ako pripomína server Hlasu Ameriky, bol na úteku 13 rokov, až ho napokon opäť chytili vo februári 2014 v západo­mexickom mestečku Mazatlan. Ibaže 11. júla 2015 sa mu podarilo dostať na slobodu, pričom z väznice Altipano využil pri úteku poldruhakilometrový tunel, ktorý vykopali jeho komplici. Dostal sa doň cez dieru v sprche vo svojej cele. Následnú honbu na nebezpečného zločinca úrady stimulovali 60 miliónmi pesos (takmer 4 milióny dolárov) za akúkoľvek informáciu o mieste jeho pobytu.

Skoro ako na Guantanáme

V januári 2016 sa Guzmán predsa len ocitol v rukách spravodlivosti. Chytili ho v meste Los Mochis v rodnom štáte Sinaloa. Po spomínanom rozhovore sprostredkovanom mexickou herečkou Kate del Castillo. Pravdepodobne si bol až veľmi istý svojou nepolapiteľnosťou. Od januára 2017 je už v USA. Obyčajne brooklynských väzňov umiestňujú vo veľkej federálnej väznici MDC. Hrozba úteku Guzmána a obavy z jeho zločineckého zázemia si však vyžadovali, aby skončil vo väznici Metropolitan Correctional Center na Manhanttane, v ktorej sú špeciálne oddelenia 10-South určené teroristom. Podľa odborníkov je v nich natoľko prísny režim, že je to vraj „iba horšia“ verzia smutne známeho väzenia na Guantáname. „Ubezpečujem vás, že tentoraz sa do jeho kúpeľne nepodkopú,“ vyhlásil v pondelok Angel Meléndez, šéf vnútornej bezpečnosti v New Yorku. Svoje presvedčenie odôvodnil poznatkom, podľa ktorého celé mesto leží na skalnatom pozemku.

Porota má čo robiť

Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia vybraným porotcom pridelia čísla a o ich anonymitu sa starajú bezpečnostné zložky, ktoré každého z porotcov budú voziť do súdnej siene a následne eskortovať domov. Čakajú ich tisíce strán vyšetrovacích spisov, vypočúvanie okolo 40 svedkov vrátane „veľkých rýb“ z podsvetia, ktoré sa rozhodli spolupracovať s justíciou.

Po zabití Usamu bin Ládina bol Joaquin Guzmán „jednotkou“ na zozname FBI ako nahľadanejší z nebezpečných zločincov. Časopis Forbes ohodnotil jeho majetok na približne miliardu dolárov. Podľa prokuratúry sa však vláda USA v rámci procesu bude usilovať o konfiškáciu majetku za približne 14 miliárd dolárov.