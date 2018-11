Mayovej ide o prežitie

Vyplýva to z ich nesúhlasu s návrhom dohody o brexite, ku ktorému Londýn dospel s Bruselom. Mayová nemá istotu, že odletí túto nedeľu na mimoriadny summit lídrov EÚ, ktorí by mali prikývnuť na podmienky britskej rozluky s úniou. Nespokojní poslanci konzervatívcov sa totiž vynasnažia odstrániť ju z funkcie. „O jej osude chcú hlasovať už tento utorok,“ napísal denník The Telegraph. Je to vzbura vo vlastných radoch Mayovej.

Potrebných je aspoň 15 percent poslancov Konzervatívnej strany, čo podpíšu list s návrhom vyvolať hlasovanie o vyslovení nedôvery. Znamená to najmenej 48 konzervatívnych členov dolnej komory parlamentu; tento požadovaný počet je už údajne splnený.

Stúpenci Mayovej tvrdia, že hlasovanie ustojí. V takom prípade by sa podľa stanov Konzervatívnej strany mohol zopakovať pokus o vyslovenie nedôvery až po 12 mesiacoch, ale jej pozícia by napriek tomu mohla byť už vážne otrasená.

Odporcovia Mayovej dúfajú, že sa im podarí zlomiť jej politické väzy. Denník The Guardian pritom upozornil, že aj v prípade, keď ju podporí väčšina vlastných poslancov, nemusí zostať stáť pevnými nohami na politickej scéne: „Mayová potrebuje získať súhlas minimálne 158 svojich poslancov, ale mnohí v dolnej komore parlamentu sa nazdávajú, že by nemohla pokračovať, keby nastala proti nej výrazná vzbura – pravdepodobne prekračujúca 100 poslancov hlasujúcich za nedôveru.“

Mark Francois, jeden z nespokojných s Mayovou, povedal o nej, že dosiahla dohodu, podľa ktorej Británia zostane jednou nohou v EÚ a druhou mimo únie. „Všetci vedia, že jej to neprejde cez parlament,“ zdôraznil podľa stanice BBC v súvislosti s tým, že návrh podmienok rozvodu s rodinou európskych štátov si bude vyžadovať aj súhlas britských zákonodarcov.

Ako môže dopadnúť hlasovanie o Mayovej v najbližších dňoch (možno už zajtra)? Jej prívrženci nepripúšťajú prehru. Poslanec Ken Clarke tvrdí, že by mala ľahko vyhrať. Naopak, poslankyňa Nadine Dorrisová pochybuje o neotrasiteľnom postavení Mayovej: „Keď sa bude písať na papier v tajnom hlasovaní, väčšina našich poslancov bude hlasovať proti nej,“ nazdáva sa podľa BBC. Konzervatívni poslanci, ktorí sa zhodujú s jej názorom, tvrdia, že predsedníčka vlády už nemá právo, aby zostala líderkou.

Keby Mayová prehrala hlasovanie medzi svojimi poslancami, zapíše sa v posledných desaťročiach britských dejín ako najkratšie slúžiaca osoba na čele vlády.

Mimochodom, k podkopaniu pozície premiérky prispeli nielen viacerí ministri, ktorí na protest proti návrhu dohody o brexite odišli zo svojich postov, ale aj niektorí z tých, čo sa formálne tvária, že jej zostali verní vo vláde. BBC totiž informovala, že päť členov kabinetu vyvíja tlak na Mayovú, aby urobila zmeny v texte, ktorý jej odsúhlasili vyjednávači Európskej komisie.

Nemenovaní predstavitelia Bruselu však podľa viacerých britských médií prízvukujú, že nijaké nové úpravy neprichádzajú do úvahy. Podobne sa vraj k tomu stavajú dva kľúčové štáty EÚ, ktorými sú Francúzsko a Nemecko.

V krajnom prípade Británii hrozí – a nie je to nereálne – že odíde z únie bez dohody. Šéfovia veľkých firiem pôsobiacich na britskom území viackrát varovali, že tento scenár by znamenal doslova ekonomickú katastrofu.