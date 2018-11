Bojuje s pašerákmi migrantov. Prežije operácia Sophia?

Slovensko v nej momentálne nemá zastúpenie a jej mandát sa možno koncom roka skončí. Námorná misia EUNAVFOR MED Sophia však stále predstavuje dôležitý diel skladačky odpovedí Európskej únie na otázku migrácie. Slovenský premiér Peter Pellegrini, ktorý navštívil jej veliteľstvo v Ríme, by bol rád, keby operácia pokračovala. Predseda vlády by tiež chcel, aby k tomu mali rovnaký prístup krajiny visegrádskej štvorky.

"Je dôležité, aby predstavitelia jednotlivých štátov prišli do riadiaceho centra a bližšie sa oboznámili s operáciou Sophia. U niektorých politikov prevláda názor, že financujeme relatívne drahú záchrannú službu, ktorá na mori vyzdvihuje migrantov a vozí ich priamo do Európy,“ povedal Pellegrini.

Ukazuje sa, že táto operácia má svoj význam. Slovensko bude podporovať jej predĺženie. premiér Peter Pellegrini

"Práve v nasledujúcich týždňoch sa bude rozhodovať, či sa predĺži operácia Sophia. Ukazuje sa aj podľa čísel, ktoré som tu videl, že došlo k výraznému zníženiu migračných tokov v časti Stredomoria, ktoré monitorujú ozbrojené sily pod velením tejto medzinárodnej operácie,“ uviedol Pellegrini.

Podpora Slovenska

Podľa predsedu vlády je veľmi povzbudivé, že sa darí poskytovať výcvik čoraz väčšiemu počtu príslušníkov líbyjskej pobrežnej stráže. "Do toho absolútne zapadá postoj Slovenska. V rámci spolupráce visegrádska štvorka prispela 35 miliónmi eur a Európska únia pridá ďalších desať. Pod taktovkou Talianska sa za to nakúpia lode pre líbyjskú pobrežnú stráž. Financovanie sa týka aj prevádzky a údržby plavidiel a výcviku pobrežnej stráže. Je to príspevok presne v zmysle toho, čo robí operácia Sophia. Teda primárne posilniť schopnosti líbyjskej pobrežnej stráže zachytiť migrantov,“ povedal premiér.

Loď operácie Sophia v Stredozemnom mori v akcii. Autor: EUNAVFOR MED Sophia

Operácia Sophia plní viacero úloh. Výcvik líbyjskej pobrežnej stráže, dohľad nad embargom na dovoz zbraní do Líbye a riešenie problému pašerákov ľudí. V poslednom čase sa sústreďuje aj na problém pašovania ropy z Líbye, keďže krajina tak prichádza o značné finančné prostriedky. Misia nemá priamo v mandáte záchranu migrantov, ale na základe pravidiel medzinárodného práva a morálnej zodpovednosti to musí robiť.

Samotná operácia má meno po somálskom dievčatku, ktoré sa narodilo na palube nemeckej fregaty Schleswig-Holstein 24. augusta 2015. Posádka jej mamu a ďalších 453 migrantov zachránila. Dieťa dostalo meno po pruskej princeznej Sophii.

Od 1. januára 2018 do 15. novembra 2018 sa cez centrálne Stredomorie, kde operácia pôsobí, do Európy dostalo 19 012 migrantov najmä z Líbye. Oproti roku 2017 je to pokles o viac ako 87 percent. Od roku 2015 sa podarilo zadržať 551 pašeráckych plavidiel a 151 ľudí je vo väzbe v Taliansku, kde čelia obvineniam z prevádzačstva. Príslušníci operácie Sophia zachránili viac ako 44-tisíc ľudí. Zároveň pokračuje výcvik líbyjskej pobrežnej stráže, v najbližších týždňoch má tréning absolvovať ďalších 69 príslušníkov operácie.

"Som rád, že Slovensko malo v operácii dva razy za sebou 12 vojakov. Bola to pre nich veľká skúsenosť. Momentálne tu nemáme nikoho, ale keď dôjde k predĺženiu mandátu operácie, tak sme pripravení opäť vyslať nejakú skupinu vojakov,“ povedal premiér Pellegrini. "Ukazuje sa, že táto operácia má svoj význam. Slovensko bude podporovať jej predĺženie. Budem sa snažiť, aby sme v prípade tejto otázky našli konsenzus vo visegrádskej štvorke, aby sme ako predsedajúci štát V4 mohli potvrdiť, že sme za pokračovanie operácie Sophia,“ uviedol slovenský predseda vlády.

Šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová však pred niekoľkými dňami varovala, že misia bude musieť skončiť, ak nebude jasné, čo so zachránenými migrantmi. "Som presvedčená, že existuje priestor pre riešenie, ak si všetci uvedomíme, čo by sme stratili,“ citovala talianska agentúra ANSA Mogheriniovú.

Zlyhanie krajín únie?

Podľa talianskej odborníčky na medzinárodné vzťahy a migráciu Daniely Irreraovej je prístup krajín únie zlyhaním. "Operácia Sophia je pekný technický nástroj. Ale pozícia štátov EÚ k migrácii sa len zhoršuje. Nepodarilo sa dosiahnuť žiadny pokrok v solidarite členských krajín. Skôr vidíme, že všetko sa radikalizuje a tieto trendy podporujú populistické vlády,“ vyhlásila pre Pravdu Irreaová, ktorá vyučuje na univerzite v sicílskej Katanii.

Marco Di Liddo z rímskeho Centra pre medzinárodné štúdie zase pripomína, že hoci je operácia Sophia v mnohých veciach efektívna, nie je jasné, či sa ju podarí predĺžiť. "Taliansko sa vyhráža, že z misie vystúpi, ak ostatné európske krajiny nebudú akceptovať časť zachránených migrantov. Viem, že je to politicky citlivá otázka. Ale nemôžeme ignorovať fakt, že EÚ sa dostatočne nezaoberala problémami krajín v Stredomorí, ktoré čelia migračným tokom,“ pripomenul pre Pravdu Di Liddo.