Prezident Porošenko hrá vabank na úkor Ukrajincov

Reakcia verejnosti

„Krajina čelí hrozbe skutočnej vojny s Ruskom,“ vyhlásil Porošenko aj v utorok večer v televízii. Podľa ukrajinských serverov a televíznych staníc už predtým však od rána v niektorých mestách Ukrajinci „zobrali útokom“ obchody s potravinami. Nepomohol ani už spomínaný večerný apel Porošenka, že netreba podliehať panike. V Chersone išla na odbyt soľ, ryža a zápalky. Podobnú situáciu, aspoň podľa agentúr, mali zaznamenať aj v niektorých štvrtiach Kyjeva. V meste Čerkasy zase „zmizla“ kvôli veľkému dopytu z bankomatov všetka hotovosť. V Charkove sa objavili falošné esemesky, ktoré v mene ministerstva obrany volali adresátov do zbrane v rámci „mobilizácie“ (ide zatiaľ iba o pohotovosť vojenských záloh – poz. red.). Na druhej strane, ako bolo vidieť z uverejnených snímok, napríklad na portáli Ukraina, jedno z rehabilitačných centier v prístave Mariupoľ zrušilo žiakom vyučovanie a poslalo deti kopať zákopy s cieľom „upevniť pobrežnú obranu v prípade útoku z mora“. S tým, že vraj ide o „dobrú vlasteneckú akciu“.

Pogrebinskij: Vojna nebude

„Porošenkovo tvrdenie, že Ukrajinu ohrozuje vojna s Ruskom v plnom rozsahu, je nielen provokácia voči našej krajine, ale aj cieľavedomé zastrašovanie vlastného obyvateľstva, ako aj snaha presvedčiť Západ o ruskej hrozbe, ktorá neexistuje,“ reagoval na prezidentove kroky Sergej Železňak, člen zahraničného výboru ukrajinského parlamentu citovaný agentúrou RIA Novosti. Podľa kyjevského politológa Michaila Pogrebinského „líder ukrajinského štátu urobí podľa situácie a so súhlasom Američanov všetko preto, aby si udržal moc“. Zároveň vyhlásenie vojnového stavu považuje za komédiu. A ako pre portál FAN dodal, „je to neseriózne“, s tým, že „žiadna vojna nebude“.

Prípravy pokračujú

Prezident USA Donald Trump však napriek očakávaniam Kyjeva zatiaľ iba „pohrozil“, že kvôli víkendovému konfliktu v Kerčskom prielive by mohol vraj zrušiť rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na summite G20 v argentínskom Buenos Aires koncom týždňa. Vzápätí Sarah Sandersová, hovorkyňa Bieleho domu, potvrdila, že stretnutie Trump-Putin bude. Aj Moskva informovala, že Kremeľ pokračuje v príprave na rokovanie. A to všetko napriek oznámeniu Ruska, že v najbližších dňoch Moskva posilní protivzdušnú obranu Krymu už štvrtou jednotkou vyzbrojenou obranným raketovým systémom S-400 Triumf.

Už spomínaný postoj Bieleho domu, ako aj Kremľa nenapĺňa očakávania prezidenta Porošenka na pozadí konfliktu v oblasti Kerčského prielivu. Zato politikárčenie Kyjeva vyvoláva čoraz silnejšiu kritiku aj na ukrajinskej politickej scéne.

Budúcnosť je otázna

„Porošenkova kombinácia s vojnovým stavom mu namiesto získania politických bodov prinesie pochybnú slávu. Chcel nielen oddialiť prezidentské voľby (31. marca – pozn. aut.), ale aj ukázať, že to dokáže,“ tvrdil politológ Arťom Nikiforov v talk show ukrajinskej televízie 112 Ukraina. Predseda opozičnej parlamentnej frakcie Vadim Novinskij považuje vyhlásenie vojnového stavu za krok, ktorý ťažko zasiahne do života ukrajinskej spoločnosti. „Nik dnes nevie, čo bude o mesiac s ukrajinskou ekonomikou, aký bude kurz dolára. Môžeme zažiť default, nebudeme schopní plniť rozpočet a dokonca ani vyplácať sociálne dávky. Pocíti to každý občan,“ upozornil poslanec.

Kravčuk: Vojnový stav nič nerieši

Hlavu v smútku má aj prvý ukrajinský prezident Leonid Kravčuk, podľa ktorého vojnový stav neumožní dosiahnuť mier v Donbase a nevyrieši ani jediný problém, ktorému čelí ukrajinská spoločnosť.

„Tento krok nevyrieši hlavné úlohy: dosiahnuť mier v Donbase a vôbec mier s Ruskom, ako aj nevyrieši hlavné otázky v živote ukrajinského ľudu,“ upozornil Kravčuk, stále považovaný v krajine za politickú autoritu.