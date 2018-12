Gotthardský cestný tunel uzavreli pre požiar vozidla

Vodičovi so spolujazdkyňou a psom sa podarilo dostať včas do bezpečia, informovala tlačová agentúra DPA. Príčina vznietenia vozidla po prejdení približne siedmich kilometrov od južného vjazdu do tunela zatiaľ nie je známa.

Polícia uviedla, že požiar bol zachytený poplašným systémom, ktorý automaticky zabránil vjazdu ďalších vozidiel z oboch smerov. Na oboch koncoch tunela sa zakrátko vytvorili niekoľkokilometrové kolóny. Zásahové zložky požiar uhasili a zamedzili tak vzniku väčších škôd na vybavení tunela.