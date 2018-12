Trump kritizuje médiá: Zle informujete o mojom úspechu v Sýrii

Americký prezident Donald Trump na twitteri opäť kritizoval médiá; tvrdí, že o ňom zle informujú v súvislosti s jeho úspechmi na sýrskom bojisku. Šéf Bieleho domu je presvedčený, že ak by ktokoľvek iný zatočil s teroristickým hnutím Islamský štát tak ako on, stal by sa národným hrdinom.

„Ak by ktokoľvek s výnimkou Donalda Trumpa urobil v Sýrii, ktorá bola nezaradenou islamskou republikou, to isté, čo ja, bol by národným hrdinom,“ napísal Trump. IS je podľa prezidenta takmer vyhnaný. „A my pomaly sťahujeme našich vojakov späť domov k ich rodinám, zároveň bojujeme proti zvyškom IS,“ poznamenal.

V sérii tweetov šéf Bieleho domu zdôraznil, že je jediným človekom v USA, ktorý môže povedať, že privádza domov vojakov, ktorí vyhrali. „A za to o mne zle píšu,“ poznamenal.

Trump tiež napísal, že v minulosti viedol kampaň za odchod zo Sýrie a ďalších miest a že teraz sa sústredí na to, aby sa zbavil lživých médií a zlých generálov, ktorí si na neho a na jeho fungujúcu taktiku radi sťažujú.

V Sýrii pôsobí asi 2000 amerických vojakov, ktorí v boji proti IS podporujú arabsko-kurdskú koalíciu SDF, ktorej hlavnou súčasťou sú kurdskej milície YPG. Turecko však YPG považuje za teroristickú organizáciu napojenú na separatistickú Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorá pôsobí na jeho území. Ankara pohrozila, že po stiahnutí amerických vojakov zo severu Sýrie začne proti YPG ofenzívu.