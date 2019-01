Španielska polícia rozbila gang pašerákov migrantov a drog

Španielska polícia rozbila zločineckú skupinu, ktorá do krajiny pašovala migrantov a drogy z Maroka. Informovala o tom v stredu agentúra AP.

Vyšetrovatelia odhadujú, že členovia gangu od vlaňajšieho augusta nelegálne priviedli do juhošpanielskeho regiónu Andalúzia viac ako 500 migrantov. Za svoje služby inkasovali až 2 000 eur na osobu.

Na jednom člne plnom migrantov, ktorý priplával cez Stredozemné more do Španielska, skupina dokázala zarobiť okolo 25-tisíc eur. Išlo o vratké pravidlá, ktoré okrem ľudí prevážali i drogy. Po príchode k španielskemu pobrežiu migrantov odvážali do „bezpečia“ nákladnými autami.

Polícia zadržala ôsmich členov gangu, vrátane štyroch jeho údajných vodcov pôsobiacich v Španielsku.

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) eviduje za minulý rok príchod 57-tisíc migrantov do Španielska. Zdvojnásobenie ich počtu oproti roku 2017 je sčasti výsledkom toho, že Taliansko, Malta i ďalšie krajiny EÚ odmietajú lodiam so zachránenými migrantmi zakotviť vo svojich prístavoch.

V najužšom mieste Gibraltárskeho prielivu je španielske pobrežie vzdialené od severoafrického len zhruba 14 kilometrov. Cez španielske územie sa pašuje väčšina hašiša určeného pre európsky trh.