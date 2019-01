Trumpov syn prirovnal migrantov k zvieratám

„Viete, prečo si môžete vychutnávať deň v zoo? Pretože vás chránia ploty,“ napísal na Instagrame Donald Trump mladší.

Trumpov otec v utorok v televíznom prejave k Američanom zopakoval svoj prísľub, že dá postaviť plot na južnej hranici USA s Mexikom. Nemá však podporu zákonodarcov v Kongrese, čo vyústilo do sporu medzi nimi a Trumpom a následne do čiastočného shutdownu, teda čiastočného zastavenia financovia federálnych inštitúcií v USA.

Samotný prezident označil niektorých migrantov podobnými slovami, vlani v máji napríklad povedal: „Neviete si predstaviť, akí sú títo ľudia zlí; to nie sú ľudia, to sú zvieratá.“

Výrok Trumpa juniora – ktorý predtým vyvolal pobúrenie aj prirovnaním sýrskych utečencov k miske potenciálne vražedných cukríkov Skittles – spustil na sociálnych sieťach kritiku.

„Toto je rasizmus na steroidoch,“ napísal jeden užívateľ na Twitteri. Ďalší tvítoval: „Jediným zvieraťom v zoo je samotný junior.“

Predchádzajúci výrok Trumpa mladšieho, týkajúci sa Sýrčanov, znel: „Keby ste mali misku cukríkov Skittles a povedal by som vám, že iba tri z nich vás zabijú, vzali by ste si z nich za hrsť?… A to je náš problém so sýrskymi utečencami.“