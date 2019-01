Trump tvrdí, že nikdy nepracoval pre Rusko

„Nikdy som nepracoval pre Rusko a vy viete odpoveď lepšie, ako ktokoľvek iný,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. „Je to hanba, že sa na to vôbec pýtate. Je to všetko veľká prihlúpla fáma“.

Jeho nahnevané vyjadrenia nasledovali po článku v denníku New York Times, že Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vyšetroval podozrenia, že Trump mohol konať v prospech Ruska po tom, ako prepustil riaditeľa FBI v roku 2017.

V inom článku v denníku Washington Post sa píše, že Trump tiež vzbudil znepokojenie tým, že zašiel do nezvyčajných krajností, keď zabránil aj svojím blízkym poradcom, aby mali vedomosť o obsahu jeho rozhovorov počas summitov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

„Sú to samé falošné správy,“ uviedol Trump a zdôraznil, že má takéto stretnutia medzi štyrmi očami „so všetkými lídrami“. „Mám vzťahy s takmer každým a to je dobrá vec, nie zlá,“ uviedol.

Konštatoval, že vtedajší predstavitelia FBI, ktorí sa ho rozhodli vyšetrovať, sú „známi ničomníci, myslím si, že by sa dalo povedať špinaví policajti“.

Nie je známe, k akým záverom toto vyšetrovanie FBI dospelo a aký je jeho súčasný stav.

Trump je taktiež v centre rozsiahleho vyšetrovania vedeného osobitným prokurátorom Robertom Muellerom, ktorý skúma obvinenia, že Kremeľ sa snažil ovplyvniť americké prezidentské voľby v roku 2016 a mohol sa spolčiť s Trumpovou kampaňou.