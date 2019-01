V Kerčskom prielive vybuchol tanker, zomrelo 10 ľudí

Najmenej desať námorníkov zahynulo pri explózii a požiari dvoch lodí plaviacich sa v Kerčskom prielive pod tanzánsku vlajkou. Oznámila to ruská agentúra TASS, podľa ktorej bolo na oboch lodiach celkom 31 ľudí. Štrnásť námorníkov sa privolaným ruským lodiam podarilo zachrániť, osud ostatných zatiaľ nie je jasný.

Požiar podľa doterajších informácií vyvolal výbuch, ku ktorému došlo pri prečerpávaní plynu z tankera do druhého plavidla. Oheň zachvátil obe lode, členovia posádok vyskakovali do mora, ktorého teplota sa pohybovala štyri stupne nad nulou. Do záchrannej akcie sa zapojilo okolo desať ruských lodí, uvádzajú ruské zdroje.

Plavba v prielive oddeľujúcom Čierne a Azovské more sa nezastavila. Obe lode pri prečerpávacej operácii kotvili v medzinárodných vodách. Posádku lodí tvorili podľa nepotvrdených správ Turci a Indovia.

