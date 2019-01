Rumunský expremiér opúšťa vládnu stranu

Tudose, ktorý predsedal rumunskej vláde niekoľko mesiacov v druhej polovici roka 2017, stranu opúšťa po 27 rokoch. Svoj krok v liste bývalým spolustraníkom zhodnotil ako „rozhodné gesto nesúhlasu“ so súčasným vedením. Bývalých kolegov chce podľa svojich slov prinútiť k zamysleniu. Prestúpiť plánuje do malej opozičnej strany Pro Romania, ktorú vedie ďalší bývalý premiér a odpadlík z PDS Victor Ponta.

Na protest proti spôsobu, akým PDS vedie jej predseda Liviu Dragnea, stranu v nedávnej minulosti podľa APA opustil rad špičkových politikov, vrátane európskej komisárky pre regionálnu politiku Coriny Creţuovej.

Predseda strany Liviu Dragnea pre odsúdenie za volebné podvody a podplácanie nemôže byť premiérom. Sociálnodemokra­tický kabinet za jeho straníckeho vedenia už podnikol niekoľko krokov, ktorými podľa EÚ znehodnotil pokrok v boji proti korupcii a ohrozil nezávislosť súdnictva v krajine.

Minulý týždeň minister spravodlivosti oznámil, že pripravil návrh núdzového normatívneho aktu, ktorý by zneplatnil stovky korupčných prípadov. Zamýšľaný krok môže viesť aj k pozastaveniu platnosti už vynesených rozsudkov a opakovanie súdnych konaní. To by sa týkalo aj predsedu Sociálnodemokra­tickej strany Livia Dragnea.