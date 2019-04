Porošenko a Tymošenková podvádzali, ostatní sa k nim zrejme pridali

Hnutie, ktoré má v Kyjeve 30 členov a v regiónoch 10, nie je nijaký príživník na finančnej pomoci, na ktorej sa vo významnej miere podieľajú aj USA. Česno nevydáva nezmyselné publikácie, ktoré by čitateľ rýchlo hodil do koša na odpadky, a ani neorganizuje také konferencie, z ktorých by mali úžitok len samotní rečníci. Naopak, v kanceláriách aj v teréne vykonáva obdivuhodnú a zmysluplnú prácu.

Dumanská uvádza príklad, keď sa osožne spojilo skúmanie databáz s výjazdmi: „Odkedy platí zákon, ktorý nariaďuje politickým stranám zverejňovať mená donorov a objem ich finančných darov, zamerali sme sa na podozrivo vysoké sumy od fyzických osôb.“ V nedávnej minulosti aktivisti Česna najprv preverovali pozadie ľudí, ktorí poslali peniaze na účet politických strán prezidenta Petra Porošenka a niekdajšej premiérky Julie Tymošenkovej.

Za darcami sa vybrali spolu s kriminalistami. Overovali si, či naozaj sympatizujú s Porošenkom, alebo s Tymošenkovou. Väčšina odpovedala záporne, navyše sa ukázalo, že týmto ľuďom sa o veľkých daroch môže jedine snívať. „Našli sme fiktívnych darcov – nezamestnaných, chudobných, ale aj hendikepovaných Ukrajincov,“ upozorňuje Dumanská.

Koordinátorka Česna sa nezmieňuje o tom, či podfuky v táboroch oboch politikov, ktorí seba označujú za vzor transparentnosti, mali trestnoprávnu dohru, pretože okamžite rýchlo prízvukuje, že vo finančných špinavostiach Porošenko a Tymošenková zjavne nie sú osamotení. „Pred prvým kolom prezidentských volieb sme si preverovali občanov, ktorí oficiálne dali veľa peňazí ostatným uchádzačom o funkciu hlavy štátu. Domnievame sa, že znovu ide o falošných darcov. Zrejme v prípade všetkých prezidentských kandidátov.“

Česno si posvieti aj na politickú reklamu odvysielanú na všetkých ukrajinských televíznych staniciach, ktorá sa spája s prezidentskými voľbami. Hnutie vypočítalo, že vlani to bolo dovedna 600 miliónov hrivien, čo je v prepočte okolo 20 miliónov eur. „Počas dvoch mesiacov predvolebnej kampane v tomto roku to vychádza na takmer rovnako veľkú sumu,“ informuje Dumanská s tým, že je veľmi zvedavá, či sa finančné náklady, ktoré zverejnia všetci kandidáti, budú zhodovať so sumou dokopy zhruba 1,2 miliardy hrivien, k čomu dospelo Česno.

Dumanská ďalej poukazuje na to, že nevylučuje zatajovanie všetkých výdavkov použitých pred prvým kolom volieb na vplyvných sociálnych sieťach, keď všetci kandidáti predložia kompletné vyúčtovanie. „Oslovili sme Facebook. Súhrnný údaj sme sa síce nedozvedeli, ale uviedli nám, že kandidáti zaplatili za každú sponzorovanú správu od 10-tisíc až do 50-tisíc amerických dolárov.“ Ako príklad obrovskej platby uviedla jednu reklamu na Facebooku, ktorý si objednal Oleksandr Ševčenko: „Pozdrav k marcovému Medzinárodnému dňu žien, ktorý sa dostal k miliónu užívateľov tejto sociálnej siete, ho vyšiel na 50-tisíc dolárov.“ (Ševčenko nakoniec získal v prvom kole volieb len 0,52 % hlasov, respektíve ho podporilo len približne 109-tisíc voličov, čo znamenalo až 11. miesto.)

Hlavná aktivistka Česna dopĺňa, že predvolebnú kampaň sprevádzali aj podrazy na voličoch. Konkrétne uvádza volebný štáb súčasného prezidenta: „Necelé dva týždne pred prvým kolom volieb zlanárili obyvateľov v regiónoch na bezplatnú exkurziu do Kyjeva. Pricestovali v autobusoch, ktoré ich vyložili na námestí, kde mal míting Porošenko. Netušili, kde vystúpia.“ Zámer bol dostať čo najviac ľudí na predvolebné podujatie, aby kamery zachytili veľkú účasť.

Dumanská sa zmieňuje aj o úlohe oligarchov v pozadí: „Porošenko je veľmi bohatý, takže si viac-menej vystačí sám…“

Jedným z vplyvných oligarchov je Ihor Kolomojskyj. „Raz verejne vyhlásil, že by si vedel predstaviť Tymošenkovú ako prezidentku, ale odvtedy o nej mlčal. Keď sme z Česna neskôr mali s ňou debatu a pýtali sa na to, odpovedala, že Kolomojskyj jej povedal, že iba žartoval pred kamerami.“ V poslednom čase je takmer nespochybniteľné, že tento oligarcha stavil na Volodymyra Zelenského, obľúbeného televízneho zabávača, ktorý napriek nulovým politický skúsenostiam postúpil z prvého miesta do druhého kola volieb, ktoré sa uskutočnia 21. apríla.

Mimochodom, je to Česno, ktoré si pred druhým kolom všimlo, že Zelenskyj neurobil niečo, čo síce konkrétne od neho zákon nevyžaduje, ale v rámci politickej slušnosti by sa patrilo, aby spravil. Hnutie ho vyzvalo, aby zverejnil majetkové priznanie za minulý rok. Nie je to jeho povinnosť, pretože zatiaľ nepatrí medzi vysokopostavených oficiálnych činiteľov. Na druhej strane by to bol prejav slušnosti, keby súhlasil. Jeho volebný štáb však nejasne odkázal, že povinnosť si splní v zákonom stanovenej lehote. Čo v skutočnosti znamená, že jedine v prípade, keby sa stal novým prezidentom.