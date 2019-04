Otázky a odpovede: Notre-Dame

Koľko bude stáť obnova katedrály Notre-Dame?

Napriek tomu, že na vyčíslenie škôd si treba ešte počkať, isté je, že náklady dosiahnu niekoľko stoviek miliónov eur. Nie je vylúčené, že pôjde o pár miliárd eur. Očakáva sa, že finančná pomoc príde aj zo zahraničia. Ochotu prispieť už prisľúbili dvaja francúzski veľkopodnikatelia. François-Henri Pinault, ktorý je známy aj tým, že má za manželku hollywoodsku hviezdu Salmu Hayekovú, poskytne 100 miliónov eur (jeho majetok sa odhaduje na 30 miliárd eur). Rovnakou sumou pomôže aj Bernard Arnault, ktorého bohatstvo dosahuje až 90 miliárd eur. Obaja patria k najbohatším ľuďom na svete.

Koľko potrvá rekonštrukcia tohto historického skvostu?

Hrubý odhad môže znieť tak, že by sa to dalo zvládnuť do desať rokov. Podobné nešťastia ukazujú, že obnova zaberá veľa času. Keď v januári 1996 úplne zhorela budova benátskeho divadla La Fenice, znovu ju sprístupnili v decembri 2003. Keď v októbri 1994 plamene takmer kompletne zlikvidovali jeden z najväčších operných domov na svete, ktorým je barcelonské Gran Teatre del Liceu, rekonštrukciu ukončili na jeseň 1999. Po rozsiahlom požiari v novembri 1992 v časti niekdajšieho cisárskeho paláca vo Viedni sa Hofburg úplne opäť otvoril pre verejnosť koncom roku 1997.

Čím sú výnimočné niektoré pamiatky v Notre-Dame?

Najvzácnejšia je tŕňová koruna, ktorá bola podľa presvedčenia kresťanov položená na hlavu Ježiša Krista tesne pred ukrižovaním. Skladá sa z venca s priemerom 21 centimetrov z prepletaných vetvičiek, na ktorých boli tŕne, zviazaných zlatými niťami. Túto relikviu sa podarilo zachrániť podobne ako ďalší unikát, ktorým je rúcho svätého Ľudovíta. V katedrále sa tiež nachádzajú iné relikvie z umučenia Krista – časť kríža a klinec z ukrižovania.

Dá sa hovoriť o niečom, že malo šťastie v nešťastí?

Minulý štvrtok odniesli z veže katedrály šestnásť medených sôch zobrazujúcich dvanásť apoštolov a štyroch evanjelistov za účelom reštaurovania. Významné pamiatky unikli pohrome. Naopak, tragédii padli za obeť tri cenné relikvie vo veži, ktorá sa zrútila. Bol v nej kúsok z tŕňovej koruny a z pozostatkov svätého Diviša (Saint Denis) a svätej Jenovéfy (Sainte Geneviève).

Aké výtvarné dielo býva označované za najkrajšie v Notre-Dame?

Na západnej stene kaplnky svätého Viléma (Saint-Guillaume) visí jeden z najkrajších obrazov s názvom Navštívenie Panny Márie. Namaľoval ho Jean Jouvenet ako majstrovské dielo 18. storočia.

Čím je špecifická zvonica?

V južnej veži sa nachádza najväčší zvon katedrály prezývaný čmeliak. Vyzváňa počas hlavných katolíckych sviatkov a pri iných významných udalostiach. Odliali ho pred viac ako 300 rokmi. Váži až 13 ton a jeho srdce, zavesené uprostred tela zvona ako jeho bicia súčasť, má hmotnosť 500 kilogramov.