Zelenskyj ešte neprisahal a už čelí obštrukcii

"Doterajšia vládna koalícia v ukrajinskom parlamente sa rozpadla," oznámil v piatok šéf snemovne Andrij Parubyj. Stalo sa tak po tom, čo poslanci z frakcie Ľudový front opustili koalíciu s Blokom Petra Porošenka. Zdalo by sa, že novému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému teraz nič nestojí v ceste rozpustiť parlament, po čom volá drvivá väčšina Ukrajincov.

Koniec koalície a vzápätí začiatok formovania novej je však podľa ukrajinských médií pokusom, ako pripraviť Zelenského o možnosť rozpustiť snemovňu a vypísať predčasné voľby. Šéf spomínaného klubu Ľudového frontu Maxym Burbak citovaný denníkom Ukrajinská pravda v tejto súvislosti upozornil, že vznik novej koalície by znamenal fungovanie parlamentu v súčasnom zložení až do riadnych volieb naplánovaných na 27. októbra. Obštrukcia Zelenského oponentov v snemovni potvrdzuje, že v zákulisí sa poslanci, ktorých podporujú necelé štyri percentá Ukrajincov, rozhodli za každú cenu predĺžiť vlastnú politickú kómu. Podľa Zelenského by však dodržanie riadneho termínu znamenalo „niekoľkomesačné bezvládie“. Rozdelenie moci medzi prezidentom a snemovňou hrozí konfliktami. Prezident totiž nebude mať v parlamente potrebnú podporu.

Porošenko a spol naďalej miešajú karty

Pravdepodobne sa tak nesplní predpoveď právnikov a politikov, na ktorých sa odvoláva BBC. Podľa nej už v prvý týždeň po inaugurácii nová hlava štátu rozpustí snemovňu a vyhlási predčasné hlasovanie o jeho novom zložení. Súčasné vzniklo po štátnom prevrate v roku 2014 a už dávno, rovnako ako dosluhujúci prezident Petro Porošenko, stratilo dôveru Ukrajincov.

Aj keď sa s podobnou rošádou „starej gardy“ kalkulovalo, obyvatelia nášho východného suseda žili skôr oznámením, že inaugurácia novozvoleného prezidenta bude 20. mája. Rozhodlo o tom 315 poslancov parlamentu z celkového počtu 423 prítomných. Stane sa tak takmer mesiac po druhom kole prezidentských volieb a o deň neskôr, ako plánoval víťaz nedávnych volieb, v ktorých porazil Porošenka zdrvujúcim pomerom hlasov 73,2 % ku 24,5 %. Odporcovia pôvodného termínu prezidentskej prísahy odôvodňovali jednodňový posun o. i. tým, že na nedeľu pripadá Deň pamäti obetí politických represií. Okolie budúceho lídra zase tvrdilo, že víkendový termín by neskomplikoval dopravu v meste tak, ako to hrozí v pracovný deň.

„Bude to niečo, čo tu ešte nebolo. Pripravujeme prekvapenie v podobe nečakaného zážitku,“ povedal v rozhovore pre noviny Ukrajinská pravda Jurij Kosťuk, Zelenského kolega a scenárista populárneho seriálu Sluha ľudu. Ako zdôraznil, okolie nového prezidenta si váži oficiálny ceremoniál, ktorý sa má uskutočniť o 10. hodine kyjevského času v budove parlamentu, ale vraj „nasledovať bude niečo veľmi zaujímavé“.

Jasné očakávania Ukrajincov

Ukrajinci však od Zelenského očakávajú „neprekvapivé“ kroky. Najnovší spoločný sociologický prieskum centra Sociálneho monitoringu a skupiny Rating sa uskutočnil v dňoch 30. apríla až 10. mája v 24 ukrajinských oblastiach, ako aj v Kyjeve za účasti 3 000 respondentov. Podľa neho 53,7 percenta opýtaných ako prvé očakáva od nového prezidenta, že pomôže zbaviť imunity poslancov, sudcov, ako aj hlavu štátu. Na druhom a treťom mieste sú kroky spojené s riešením problému na východe Ukrajiny. Ide hlavne o začiatok štvorstranných rozhovorov. Za zastavenie paľby a navrátenia Donbasu pod kontrolu Kyjeva sa vyslovilo 41 percent respondentov. Za prepustenie ukrajinských vojenských zajatcov a ďalších zadržiavaných Ukrajincov sa vyslovilo 38 percent opýtaných. O niečo menej (38,1%) očakáva ako jeden z prvých krokov Zelenského, že rozpustí parlament a vyhlási predčasné parlamentné voľby. Podľa prieskumu asi tretina účastníkov prieskumu dáva novej hlave štátu sto dní na spomínané kroky, zvyšok ráta s tým, že to stihne do roka.

Tieň na inaugurácii

Okolie Zelenského ešte ani v piatok nezverejnilo podrobnosti inaugurácie. Napríklad chýbal zoznam pozvaných hostí vrátane zahraničných. Podľa niektorých ukrajinských zdrojov otázne je vraj pozvanie zástupcov z Ruska. V súvislosti s najnovšími obštrukciami starého vedenia v Kyjeve má však Zelenskyj a spol. podľa väčšiny komentátorov teraz iné starosti.