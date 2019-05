Rakúska vládna kríza: K videu z Ibizy viedla cesta ako zo zlého filmu

Kto nastražil pascu, do ktorej sa nechal vlákať vodca rakúskej radikálne pravicovej FPÖ Heinz-Christian Strache, stále nie je známe. Viaceré stopy sa však zbiehajú v susednom Nemecku.

O tom, ako dobrodružne sa noviny Süddeutsche Zeitung, ktoré počas víkendu spolu s magazínom Spiegel odpálili mediálnu bombu pod kreslom rakúskeho vicekancelára, dostali k videozáznamu škandalózneho rozhovoru s fingovanou ruskou investorkou, ale už investigatívny reportér mníchovského denníka prehovoril.

Pre video nakrútené skrytými kamerami na Ibize v lete 2017, na ktorom Strache vyjednáva s Ruskou o politickej podpore výmenou za získanie verejných zákaziek, padla v Rakúsku vláda. „Bolo to celé ako zo zlého filmu,“ prezradil Bastian Obermayer, ako sa redakcia Süddeutsche Zeitung dostala ku kompromitujúcim nahrávkam. „Navigovali nás na miesto vzdialené tri hodiny,“ opísal vo videu zverejnenom na internetovom portáli Sueddeutsche.de jazdu k explozívnej zásielke. Na začiatku cesty netušil, kam vlastne ide. Potom ešte musel čakať na čerpacej stanici, až napokon USB kľúč s videozáznamom prevzal v budove opusteného hotela. „Keď sme to už mali v rukách, potom to celé muselo ísť šialene rýchlo,“ dodal s tým, že transakcia, za ktorú redakcia nemusela zaplatiť ani poskytnúť žiadnu protislužbu, sa udiala iba pred niečo vyše týždňom.

Spiegel zrejme videonahrávku získal o niečo skôr. Naznačil to jeho reportér týždenníka Wolf Wiedmann-Schmidt v rozhovore pre televíziu N-TV. Rovnako ako mníchovský denník aj hamburský magazín však tvrdí, že termín zverejnenia nevybral zámerne tesne pred voľbami do Európskeho parlamentu. „Video sme mali asi mesiac a vyhodnocovali sme ho. A keď sme si boli istí, že je autentické a pravdivé, povedali sme si, že ho zverejníme,“ dodal Wiedmann-Schmidt.

Ešte pred zverejnením nahrávky z Ibizy Süddeutsche Zeitung i Spiegel vo viacerých príspevkoch naznačili, že ju majú. Pri ďalšom pátraní preto spojili sily. Spolupracovali napríklad pri overovaní, že nejde o podvrh a vyše šesťhodinové video je skutočne autentické, nezostrihané a nemanipulované. Obe redakcie v záujme ochrany svojich zdrojov odmietajú uviesť bližšie podrobnosti o tom, kto im záznam doručil.

Redakčná analýza obsahu videa podľa novinárov Süddeutsche Zeitung nebola jednoduchá. Zvukový záznam nebol vždy kvalitný. Problémy mali s rozšifrovaním nielen niektorých viet, ktoré zazneli v ruštine, ale aj s rakúskym dialektom Stracheho a jeho straníckeho kolegu. Obermayer, skúsený investigatívny reportér, ktorý sa preslávil už prácou na odhalení škandálu Panama Papers, i jeho kolegyňa Leila Al-Seroriová priznali, že ich šokovalo, ako Strache bez zábran rozprával pred cudzou ženou o intímnych tajomstvách rakúskych politikov, počnúc tým, kto užíva narkotiká, kde ich kupuje, až po to, kto z nich je homosexuál. Nešetril ani kancelára Sebastiana Kurza, na ktorého vytiahol údajnú účasť na drogových orgiách. „Boli sme veľmi prekvapení, ako otvorene obaja politici hovorili a ako prepierali intímne záležitosti iných politikov,“ spomenula Al-Seroriová. "Po celý čas sme sa sami seba pýtali, ako asi hovoria s ľuďmi, ktorým skutočne veria,“ dodal Obermayer.